Hisense lance avec succès l'Infinity H30lite fonctionnant avec le processeur UNISOC SC9863A en Afrique du Sud

JOHANNESBURG, 12 juin 2019 /PRNewswire/ -- En tant que filiale principale de Tsinghua Unigroup, UNISOC, l'une des principales entreprises de conception de puces au monde, a annoncé que le smartphone Infinity H30lite de Hisense, fonctionnant avec le processeur UNISOC SC9863A, a été lancé avec succès en Afrique du Sud. C'est aussi un début pour l'UNISOC SC9863A sur le marché africain.

Le smartphone Infinity H30lite de Hisense est un mélange parfait de caractéristiques populaires telles qu'un écran waterdrop de 6,1 pouces avec un affichage 19,5:9 U-Infinity, une batterie de 3000 mAh, un appareil photo arrière double capteur de 16 MP + 5 MP et 3 Go de RAM. En outre, l'Infinity H30Lite de Hisense prend en charge la reconnaissance de scène par l'intelligence artificielle (IA) avec des performances exceptionnelles pour les prises de vue en mode embellissement et de nuit.

Le puissant processeur quad-core améliore la fluidité

L'Infinity H30lite de Hisense est construit avec le processeur UNISOC SC9863A, une plateforme de puce LTE hautement intégrée basée sur un processeur octa-core 1,6 GHz Arm Cortex-A55 de haute performance. Par rapport à l'Arm Cortex-A53, les performances de vitesse de fonctionnement et de traitement de l'IA ont été grandement améliorées, ce qui garantit le bon fonctionnement des jeux et d'autres applications. En outre, UNISOC SC9863A prend en charge la reconnaissance faciale basée sur des réseaux de neurones profonds et peut réaliser l'authentification rapide et précise du visage et protéger la vie privée et la sécurité de l'information pour les utilisateurs finaux.

Photographie

UNISOC SC9863A apporte des améliorations majeures aux capacités de traitement de l'appareil photo et des applications innovantes, ce qui permet à l'Infinity H30lite de Hisense de réaliser des prises de vue en mode embellissement, floutage de l'arrière-plan, scène de nuit et panoramique en temps réel. Plusieurs fonctionnalités développées indépendamment par UNISOC comme le bokeh, le zoom et l'algorithme de correction de distorsion, la fonction beauté, la suppression de voile, le mode HDR et d'autres proposent d'excellentes performances en mode super vision nocturne. En outre, grâce à l'algorithme intelligent pour l'IA, UNISOC SC9863A peut réaliser une reconnaissance et une détection de scène intelligente en temps réel et optimise automatiquement les paramètres et le mode de prise de vue en fonction de différentes caractéristiques de la scène pour créer des expériences de prise de vue plus intelligentes.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir Hisense comme partenaire d'affaires et de travailler ensemble pour servir le marché africain. Les communications mobiles connaissent un développement rapide en Afrique et un nombre important d'utilisateurs de la 2G accélèrent la transformation vers la 3G et la 4G. UNISOC continuera de contribuer au développement du marché local et de coopérer avec Hisense pour proposer des solutions personnalisées et d'excellents services afin de rendre possible la nouvelle ère de l'Afrique numérique », a déclaré Eric Zhou, directeur général adjoint du marketing, UNISOC.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec UNISOC sur le lancement de notre nouveau Smartphone, l'Infinity H30lite, et d'introduire le SC9863A sur le continent africain. Ensemble, nous allons accélérer la transformation de la 2G à la 3G et la 4G en Afrique », a déclaré Jerry Liu, directeur général de Hisense Moyen-Orient et Afrique.

SOURCE UNISOC