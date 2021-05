Hisense lance la campagne #UpgradeYourHome pour l'UEFA EURO 2020 avec l'ambassadeur Dwyane Wade et des légendes du football

Dwyane Wade a été nommé ambassadeur mondial pour la campagne de cette année. L'objectif est d'encourager les fans de sport et les consommateurs à moderniser leur maison pour tenter de gagner un prix. M. Wade donne officiellement le coup d'envoi à la campagne #UpgradeYourHome en invitant des légendes européennes du football, dont Marco Materazzi et Lukas Podolski, à lancer la saison de la modernisation en Europe.

La campagne #UpgradeYourHome commence le 6 mai et durera jusqu'au 11 juillet. Les consommateurs qui achèteront un produit Hisense avant la fin de la campagne seront invités à s'inscrire au concours à l'adresse global.hisense.com afin d'obtenir une participation valide. Les participants au concours seront admissibles au tirage au sort pour tenter de gagner 10 000 euros. Dans le cadre du thème de la « modernisation », la campagne invite les consommateurs à moderniser leurs appareils ménagers en vue de la saison estivale et crée un sentiment d'appartenance exclusif et engageant chez les spectateurs du tournoi.

En plus de la campagne #UpgradeYourHome, Hisense lance des produits vedettes pour préparer les fans de sport à l'UEFA EURO 2020.

U7QF

Doté du spectre colorimétrique Quantum Dot, ce téléviseur ULED offre plus d'un milliard de nuances de couleurs. La technologie de gradation locale complète de Hisense utilise des zones de gradation contrôlées indépendamment pour une plus grande précision. Le mode Sport du téléviseur U7QF permet de créer une ambiance sportive très dynamique et limpide aux couleurs vives et aux multiples couches. Il favorise une expérience cinématographique authentique grâce à sa compatibilité avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision™, ainsi qu'au son immersif de Dolby Atmos®.

U8GQ

Le téléviseur ULED de la série U8GQ affiche des couleurs incroyablement pures. Équipé des technologies HDR et Quantum Dot, il permet aux utilisateurs de profiter d'une image nette grâce à sa capacité de prise en charge de plus d'un milliard de couleurs réalistes, tandis que le label Ultra HD Premium offre une résolution 4K exceptionnelle. Plus de 90 zones de gradation contrôlées indépendamment assurent un affichage précis de tous les détails à l'écran, et ce, même dans les scènes les plus sombres. Un système d'optimisation des images basé sur l'intelligence artificielle ajuste automatiquement la qualité de l'image pour une meilleure expérience de visualisation adaptée au scénario détecté. Les utilisateurs ont la possibilité de vivre une véritable expérience cinématographique à la maison grâce à la compatibilité du téléviseur avec les technologies IMAX Enhanced, HDR10+ et Dolby Vision IQ™, ainsi qu'au son d'ambiance multivoie et immersif de Dolby Atmos™.

PureFlat

La série PureFlat de Hisense est à la fine pointe de la technologie, à la fois en raison de son design et de son distributeur de glaçons et d'eau. Ce distributeur intégré permet aux utilisateurs d'être constamment approvisionnés en eau fraîche et en glace pilée ou en glaçons. L'espace intérieur est massif et équipé de solutions de stockage novatrices et adaptables, comme la porte convertible qui peut se transformer en réfrigérateur ou en congélateur offrant une large plage de températures.

Pour en savoir plus sur la campagne, consultez le site global.hisense.com.

