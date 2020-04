Hisense lance le téléphone F50 5G doté du jeu de puces T7510 5G d'UNISOC

Le jeu de puces T7510 5G d'UNISOC s'appuie sur une architecture à huit cœurs, composée de quatre cœurs Cortex-A75 cadencés à 2,0 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz. Il est également doté d'un processeur graphique (GPU) IMG PowerVR GM 9446 de 800 MHz et d'une bande de base V510. Grâce à la compatibilité des modes SA (autonome) et NSA (non autonomes), il prend en charge les bandes 5G inférieures à 6 GHz (n41 / n78 / n79) avec une bande passante allant jusqu'à 100M Hz, ainsi que des réseaux 2G, 3G, 4G, 5G. La connectivité locale comprend le Wi-Fi 5 (ac) et le Bluetooth 5.0.

Le Hisense F50 5G est équipé d'une batterie de 5 010 mAh et supporte une charge rapide de 18 W. Il est également doté d'un caloduc de 8 mm de long au niveau du PC pour permettre la dissipation de la chaleur.

Le téléphone est par ailleurs doté d'un appareil photo quadruple monté à l'arrière, composé d'un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels (MP), d'un objectif à longueur focale de 2 MP, d'un objectif ultra-macro de 2 MP et d'un appareil photo principal de 48 MP. Le Hisense F50 5G dispose d'une fonction d'enregistrement de vidéos haute résolution 4K à 30 images/seconde, offrant la stabilisation vidéo, ce qui permet de réaliser des vidéos dynamiques plus nettes et plus stables.

Pour ce qui est des prix, il coûtera 2 199 RMB (environ 310 USD) pour le modèle offrant 6 GB de RAM + 128 GB de ROM.

À propos d'UNISOC

UNISOC est une entreprise de semi-conducteurs de premier plan, sans usine de fabrication, spécialisée dans la recherche et le développement de jeux de puces de base, destinés aux communications mobiles et à l'intelligence artificielle des objets (AIoT). Ses produits englobent les plateformes de jeux de puces mobiles compatibles avec les normes de communication 2G/3G/4G/5G et différentes solutions de jeux de puces dans les domaines de l'IdO, de la RFFE (radiofréquence en application frontale), des connexions sans fil et de la télévision, pour ne citer que cela. Comptant près de 4 500 employés, 15 centres de R & D et 7 centres d'assistance à la clientèle dans le monde entier, UNISOC est devenu l'un des trois plus importants fournisseurs de jeux de puces mobiles en termes de part de marché mondiale, le leader mondial des entreprises dédiées à la 5G, ainsi que le plus grand fournisseur de jeux de puces pour l'IdO et les dispositifs de connectivité en Chine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.unisoc.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1157183/UNISOC_T7510.jpg

Related Links

http://www.unisoc.com



SOURCE UNISOC