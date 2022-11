Hisense lance sa campagne « Perfect Match Tour » pour la Coupe du monde 2022 de la FIFA™ avec la légende du football Kaká

Le « Perfect Match Tour » de Hisense aura lieu dans plusieurs sites emblématiques à Dubaï et Doha, de novembre à décembre. À chaque arrêt, Kaká réalisera des défis footballistiques stimulants et interagira avec les fans locaux, en continuant à provoquer l'enthousiasme parmi les participants.

Canaliser l'énergie des amateurs de football internationaux

Le « Perfect Match Tour » de Hisense sera une campagne globale qui offrira des événements passionnants sur place et sur les réseaux sociaux. Les fans qui se joindront aux activités sur place au Qatar auront l'occasion de rencontrer Kaká en personne, et de jouer côte à côte avec cette légende brésilienne du football pour vivre des expériences mémorables. Le « Perfect Match Tour » proposera également tout, de l'espace audiovisuel à la réalité virtuelle, pour permettre aux consommateurs d'expérimenter directement les dernières solutions de la marque.

En outre, les fans pourront rejoindre la campagne en ligne, en participant aux activités initiées par les comptes officiels de Hisense sur les réseaux sociaux pour gagner des prix exclusifs et partager leur excitation avec les autres fans de football du monde entier.

Un aperçu authentique des dernières solutions de Hisense

La campagne présentera également des programmations TV personnalisées de Hisense pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ™ , qui devraient devenir des points forts de la campagne.

L'un des produits phares de Hisense, qui sera très présent dans la campagne, est le téléviseur ULED U7. En tant que porte-étendard pour le visionnage d'événements sportifs de haut niveau, ses caractéristiques pointues comprennent un mode Sport intégré, calibré par des professionnels, qui optimise automatiquement les performances de l'image. Son affichage raffiné réduit les risques de saccades et de sautes d'image, offrant aux utilisateurs des couleurs vives et des mouvements ultra-fluides. Lorsque le mode Sport est activé, chaque moment exaltant du match sera présenté de manière immersive, des passes fantastiques et des mouvements incroyables des joueurs aux chants et aux acclamations des supporters de chaque pays.

Au cours de la dernière décennie, Hisense a consolidé sa position de pionnier dans l'industrie ULED. De janvier à octobre 2022, le volume des ventes de téléviseurs ULED de Hisense a augmenté de 40 % en glissement annuel au Canada, au Mexique, en Afrique du Sud, en Inde et dans bien d'autres marchés importants.

Une autre technologie d'affichage révolutionnaire de Hisense, présentée lors de la campagne, est sa série Laser TV. Grâce à la technologie laser Tri-Chroma, au système d'affichage DLP sophistiqué, à l'écran ultra-large de 100 ou 120 pouces et à un système sonore puissant, la série Laser TV permet une plus grande immersion, des couleurs incroyablement réalistes et un son divin.

La création d'une expérience visuelle inégalée avec une technologie de pointe a toujours été l'une des visions originales de Hisense. Le « Perfect Match Tour » permettra aux amateurs de football et aux consommateurs de vivre une expérience toujours plus excitante de la Coupe du monde de la FIFA™, accompagnée de la technologie Hisense.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945064/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945065/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945066/image3.jpg

