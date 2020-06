Hisense levará UEFA.tv a milhões de fãs até o fim de 2020

Guy Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA, afirmou:

"A parceria com a Hisense, patrocinadora oficial do time de futebol nacional da UEFA, para fornecer o app UEFA.tv app nas smart TVs Hisense e Toshiba é uma ideia de sucesso. A UEFA está muito satisfeita por continuar a oferecer conteúdo de vídeo incrível de nossos campeonatos para os fãs e está ansiosa para entreter esse novo público com a primeira plataforma para smart TV com o UEFA.tv."

Guy Edri, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da plataforma VIDAA da Hisense, afirmou:

"Estou muito feliz porque a Hisense é a primeira fabricante de TV a oferecer o UEFA.tv em seus televisores. Nossa missão é levar o melhor do entretenimento esportivo – global e local – aos fãs ao toque de um botão. Milhares de horas de partidas de futebol incríveis e documentários estarão disponíveis sem custo para proprietários de smart TVs Hisense e Toshiba no mundo todo."

Os espectadores da Hisense que acessarem o app UEFA.tv podem assistir a uma grande variedade de vídeos sob demanda, inclusive reprises de partidas, destaques, programação de revistas, características dos jogadores e muito mais sobre todos os campeonatos da UEFA.

Eles podem acessar o melhor conteúdo do histórico arquivo de vídeos da UEFA na forma de confrontos clássicos, jogadores lendários e histórias interessantes do futebol.

Durante os meses de junho e julho, o UEFA.tv celebrará alguns dos melhores momentos da UEFA EURO com reprises de partidas clássicas, destaques "On This Day" (Nesse Dia), gols históricos da EURO, listas de reprodução selecionadas e muito mais.

Em relação ao conteúdo ao vivo, os fãs poderão assistir à transmissão de campeonatos de futsal, futebol feminino e da Liga Jovem da UEFA, além da cobertura ao vivo dos sorteios dos principais campeonatos da UEFA. *

Acesso

Os clientes da Hisense podem se inscrever no UEFA.tv sem custo por meio de um processo de registro simples no app; para aqueles que já possuem uma conta digital da UEFA, basta fazer login com seus dados.

*A disponibilidade das partidas ao vivo está sujeita a restrições geográficas em determinados territórios; o calendário de eventos e partidas ao vivo da UEFA está sujeito a confirmação.

Sobre a Hisense

A Hisense foi fundada em 1969 em Qingdao, China, e, há cinco décadas, está comprometida com o desenvolvimento de produtos eletrônicos de consumo inovadores. Hoje, a Hisense é uma das principais marcas de TV do mundo e é líder de mercado na China, na África do Sul e na Austrália. É também uma das maiores fabricantes de eletrônicos e eletrodomésticos, oferecendo uma solução residencial completa. A empresa conta com 54 empresas e escritórios no exterior e conta com 14 fábricas internacionais de alta qualidade na China, Europa, América Central e África do Sul. A Hisense também tem 18 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, com o objetivo de oferecer produtos acessíveis de primeira classe para melhorar a vida dos consumidores.

Sobre o VIDAA

VIDAA é um sistema operacional de smart TV aberto baseado em Linux, usado atualmente nas TVs Hisense. Criado em 2014, em apenas seis anos se tornou um forte concorrente global na área de plataformas para smart TV. Em 2020, o VIDAA apresenta uma interface de usuário completamente nova e reformulada chamada 4.0, voltada para os usuários e sua forma de consumir conteúdo. O VIDAA virá pré-instalado nas novas TVs Hisense e nas smart TVs da Toshiba fabricadas pela Hisense.

Sobre a UEFA

A UEFA – União das Associações Europeias de Futebol – é o órgão regulador do futebol europeu. É uma associação de associações, uma democracia representativa, e é a organização guarda-chuva de 55 associações nacionais de futebol da Europa.

Seus objetivos são, entre outros, lidar com todas as questões relativas ao futebol europeu, promover o futebol com espírito de união, solidariedade, paz, compreensão e jogo limpo, sem discriminação em relação a política, raça, religião, sexo ou qualquer outro motivo, proteger os valores do futebol europeu, promover e proteger padrões éticos e boa governança no futebol europeu, manter um relacionamento com todas as partes interessadas no futebol europeu e apoiar e proteger suas associações de membros para o bem-estar geral do jogo europeu.

