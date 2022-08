Hisense na drugim miejscu na świecie pod względem udziału w dostawach telewizorów, przy wzroście utrzymującym się przez trzy kolejne lata

QINGDAO, Chiny, 30 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Według najnowszych danych opublikowanych przez agencję badań rynkowych Omdia, telewizory Hisense znalazły się na drugiej pozycji na świecie pod względem udziału w wolumenie dostaw w drugim kwartale 2022 roku, ustępując tylko marce Samsung, przy czym udział w wolumenie dostaw i udział w globalnych przychodach jest najwyższy wśród chińskich marek, a Hisense utrzymuje pozycję lidera.

Niezależnie od niekorzystnej sytuacji na rynku telewizorów, Hisense odnotowuje nieustanny wzrost na tym globalnym rynku dzięki doskonałej technologii i produktom wysokiej jakości. Według agencji Omdia, udział marki Hisense w wolumenie dostaw telewizorów osiągnął poziom 12,1%, co oznacza drugą pozycję na świecie pod względem udziału w dostawach w drugim kwartale 2022 r. i pierwsze miejsce wśród chińskich marek w zakresie globalnego wolumenu dostaw i udziału w przychodach, a wyniki te pozwalają marce na konsekwentne utrzymanie pozycji lidera branży produkcji telewizorów.

Oczekiwane globalne dostawy telewizorów Hisense mogą osiągnąć w tym roku poziom 20 milionów sztuk.

Duże zapotrzebowanie na telewizory i ich używanie w okresie pandemii zwiększyło prawdopodobieństwo wymiany odbiornika. Równolegle ze zwiększonym zapotrzebowaniem na telewizory, wielkoekranowe telewizory Hisense opanowują segment produktów o najwyższej jakości.

Agencja Omdia stwierdziła, że w drugim kwartale 2022 roku, pomimo tego, że globalny wolumen dostaw spadł o 11% kwartał do kwartału, dostawy telewizorów Hisense rosły o 5% kwartał do kwartału, co oznacza wzrost udziału w wolumenie dostaw o 1,9 punktów procentowych kwartał do kwartału, a Hisense stała się jedną z marek, które odnotowały najwyższy wzrost w globalnych dostawach telewizorów, który utrzymuje się przez trzy kolejne lata.

Hisense oczekuje, że poziom globalnych dostaw przekroczy 20 milionów sztuk w 2022 r., z czego 35% to dostawy na rynek chiński, a 65% na rynki zagraniczne.

Czołowe produkty i zaawansowane technologie podniosły konkurencyjność technologiczną i produktową firmy na rynku. Światowy sukces telewizorów Hisense nie jest przypadkiem, lecz odzwierciedleniem potencjału technicznego i innowacyjnego tej marki. Podczas gdy telewizory Hisense nieustannie zyskują uznanie przedstawicieli branży i klientów na rynku międzynarodowym, marka przyspiesza proces globalizacji. Z inicjatywy Hisense, branża telewizorów wielkoekranowych i telewizorów segmentu premium odnotowuje znaczny wzrost na skalę globalną.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1886828/image_5015956_31316730.jpg

