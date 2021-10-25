Hisense -- официальный спонсор ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) и компания Hisense сделали совместное заявление: Hisense становится официальным спонсором Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году

ЦИНДАО (Китай), 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 20 октября президент ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino) объявил о том, что компания Hisense, мировой лидер в сфере разработки технологий, станет официальным спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Г-н Инфантино сказал следующее: «С помощью продукции премиум-класса и передовых технологий компании Hisense мы надеемся подарить болельщикам из разных стран мира незабываемые впечатления от просмотра футбола». Уже четыре года подряд Hisense является партнером чемпионатов Европы и мира, оставаясь единственной китайской компанией, которая спонсирует мероприятия мирового уровня.