Hisense опубликовала отчетность за 2021 год: сумма выручки достигла исторического максимума $27,2 млрд

«Мы добились отличных результатов в 2021 году, что наглядно демонстрируется ростом выручки, повышением качества продукции и укреплением позиций бренда. Компания сосредоточила свои усилия на совершенствовании технологической базы, поставке продукции и услуг превосходного качества и реализации маркетинговой стратегии. Hisense добилась значительных результатов в бизнесе, что отразилось на финансовых показателях», — заявил президент группы компаний Hisense Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian).

Продажи телевизоров Hisense продемонстрировали взрывной рост, для лазерных телевизоров этот показатель составил 279%

В условиях пандемии спрос на телевизоры резко увеличился в связи с тенденцией к росту продаж домашних кинотеатров с экранами высокого разрешения. Компания Hisense быстро реагирует на изменение спроса благодаря налаженной системе управления цепочками поставок, наращивая производство и продажи товаров из премиальных линеек, к примеру телевизоров с ULED-технологиями и лазерных телевизоров, чтобы обеспечить непревзойденный опыт просмотра и порадовать клиентов во время пандемии. В результате в 2021 году значительно вырос объем продаж телевизоров Hisense: выручка от региональных продаж телевизоров в США увеличилась более чем на 32,8%; в Мексике этот показатель превысил 36,4%; объем продаж лазерных телевизоров Hisense на зарубежных рынках подскочил на 279% в годовом исчислении.

В прошлом году крайне успешно прошла выставка компании Hisense Commercial Display. Подразделение компании по разработке решений для городской среды Hisense Smart City и Управление городским дорожным движением запустили соответствующую программу в Эфиопии наряду с поставками экранов для ультразвуковых приборов и других медицинских устройств, а также другими коммерческими поставками на зарубежные рынки. Выручка от экспорта продукции в рамках Hisense Commercial Display выросла на 323% в годовом исчислении.

Многоплановая маркетинговая стратегия укрепила позиции бренда, повысив его узнаваемость на 11%

Помимо устойчивого роста продаж бренд сосредоточил свои усилия на выстраивании своей репутации и превращении его в глобальный бренд с помощью различных маркетинговых стратегий.

К примеру, компания Hisense провела тысячи международных маркетинговых кампаний в разгар ЕВРО-2020. Согласно последним данным IPSOS, благодаря своим маркетинговым инициативам и локальным кампаниям глобальная узнаваемость бренда Hisense выросла на 11% в 2021 году, выручка от продаж увеличилась на 64,7% в Великобритании и более чем на 90% — на рынках Франции и Германии. В компании Hisense уверены, что приверженность глобализации и спонсирование спортивного маркетинга — ключ к дальнейшему развитию бренда и росту продаж.

В ноябре 2022 г. компания Hisense стала официальным спонсором FIFA World Cup Qatar 2022™. Благодаря тщательно продуманной маркетинговой стратегии компания Hisense рассчитывает на дальнейшее развитие бренда и рост продаж в 2022 году.

В 2021 году компания Hisense успешно торговала своей продукцией более чем в 160 странах. В будущем компания Hisense продолжит развивать технологии для B2B- и B2C-сегментов, поставлять продукцию и услуги самого высокого качества для удовлетворения потребностей потребителей по всему миру в целях создания образа надежного бренда со множеством преимуществ.

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SOURCE Hisense