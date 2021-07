Hisense pierwszą na świecie marką telewizorów, która uzyskała przyznawany przez TÜV Rheinland certyfikat ochrony danych w fazie projektowania zgodnie z normą ETSI EN 303 645

QINGDAO, Chiny, 5 lipca 2021 r. /PRNewswire/ - W dniu 25 czerwca 2021 r. jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) przyznała certyfikat na podstawie normy ETSI EN 303 645 w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych w produktach działających w internecie rzeczy dla platformy telewizorów smart TV VIDAA 72671 firmy Hisense Visual Technology Co., Ltd. Tym samym Hisense jest pierwszą na świecie marką telewizorów, która uzyskała taki certyfikat. W ceremonii podpisania umowy o współpracy strategicznej wzięli udział m.in. dr Chen Weikang, Vice-President Business Stream Industrial Services & Cybersecurity w TÜV Rheinland Greater China i Senior Engineer; Zhao Bin, General Manager w TÜV Rheinland Greater China Industrial Services & Cybersecurity; Yu Zhitao, Vice-President w Hisense Group Holdings Co., Ltd. oraz Liu Yong, Assistant Vice President Hisense International.