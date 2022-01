Hisense podejmuje zobowiązanie do osiągnięcia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych: do roku 2022 obniżenie o 202,6% w stosunku do poziomu z roku 2021

Koncentrując się na „zorientowaniu na ludzi, zorientowaniu na zastosowanie", głównym trendem jest inteligentny rozwój i zrównoważone upełnomocnienie. Firma Hisense, ukierunkowana na rozwój i produkcję najnowocześniejszych technologii, z powodzeniem rozszerzyła swój ślad w sektorze B2B, skupiając się na inteligentnych rozwiązaniach Smart City, wyświetlaczach medycznych itp.

Inteligentne rozwiązania Hisense Smart City wykorzystują „miejską chmurę obliczeniową + chmurę obliczeniową Hisense" jako rdzeń do realizacji inteligentnej budowy miasta. Spółka zmierza do zmniejszenia emisji CO2 poprzez redukcję zatorów drogowych. To przedsięwzięcie było pierwszym krokiem w rozwoju i zastosowaniu technologii smart city. Do tej pory inteligentne rozwiązania Smart City firmy Hisense zostały z powodzeniem zastosowane w 169 miastach. Hisense konsekwentnie dąży do rozszerzenia swojego rozwoju B2B i osiągnięcia strategicznego układu globalizacji.

Podjęcie działań w zakresie B2C w celu promowania oszczędności energii i redukcji emisji

Przełom technologiczny przynosi jednocześnie wysoką jakość w rozwoju produktów i technologii. Urządzenia gospodarstwa domowego Hisense kładą nacisk na nieustanną dbałość o „Ekologiczny Projekt, Ekologiczne Zakupy, Ekologiczną Produkcję, Ekologiczną Logistykę, Ekologiczny Recykling", wspomagając przyspieszenie przyjaznej dla środowiska transformacji sektora urządzeń gospodarstwa domowego.

W 2022 roku firma Hisense będzie kontynuować realizację „Zielonych inicjatyw, tworzenia perspektyw", w tym znaczne wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska, zastosowanie energii słonecznej jako alternatywy dla tradycyjnej energii węglowej o wysokim zanieczyszczeniu, uproszczenie procesu produkcji poprzez technologię szybkiego termicznego cyklu wtrysku (RTCI), dodanie oznakowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych w celu zwiększenia efektywności wykorzystania części lodówki, itp.

Zrównoważona technologia dla zapewnienia rozwoju ekologicznego jest najważniejszym krokiem w podróży Hisense w kierunku promowania rozwoju społecznego i gospodarczego. Firma Hisense jest zaangażowana w działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i tworzenia bardziej ekologicznej i naturalnej przyszłości. Hisense wierzy, że wysiłki w zrównoważonym rozwoju doprowadzą do dobrobytu rodzin i społeczeństw.

* Odniesienia do danych dotyczą wyłącznie Chin

