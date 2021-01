Hisense-Präsident Fisher Yu: Laser-TV erobert 2021 das TriChroma-Zeitalter

Was ist das Besondere an den TriChroma Laser-Fernsehern? Dr. Liu Xianrong, der Chefwissenschaftler des Hisense-Laser Display, gab auf der Pressekonferenz bekannt, das TriChroma Laser TV-Produkt verwende eine neue RGB-Laserlichtquellenarchitektur. Verschiedene Farblaser sind separat verpackt und fein gesteuert, was zu einer reineren Farbleistung führt. Die hochwertige DLP-Lösung erreicht eine Bildhelligkeit von 430 Nit, was die eines normalen Fernsehgeräts übertrifft.

„Zwischen zweifarbig und vollfarbig haben wir den ursprünglichen RGB-Farbraum um 128 % verbessert. Der höchste Standard des Fernsehgeräts kann 107 % des BT.2020-Farbraums erreichen. Die drei primären Farblichtquellen erbringen mit ihrer extrem hohen Farbreinheit eine erstaunliche Farbleistung. Der Farbumfang kann bis zu 151 % des DCI-P3-Filmfarbstandards erreichen, was fast 50 % über dem Standard des modernen Kinos liegt." Dr. Liu Xianrong erklärte, die Produkterfahrung der TriChroma Laser-Fernseher habe sich deutlich verbessert.

„Hisense hat zwei entscheidende Anforderungen für ein umfassendes Fernseherlebnis definiert: Präsenz und Erfahrung der Anzeigegeräte, die das Eintauchen in das Erlebnis für die gesamte Familie gewährleisten müssen." Dr. Liu Xianrong erläuterte außerdem, dass Laser-Fernseher mit riesigem Bildschirm Präsenz schaffen. Insbesondere ein Bildschirm mit mindestens 75 Zoll, mit vollständiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums und einer Helligkeit von über 350 Nits, der auch bei großer Nähe zum Bildschirm ein komfortables und umfassendes Erlebnis bietet. Als TV-Produkt im AIoT-Zeitalter erfüllt Laser-TV auch die Nachfrage von Familien nach dem Pflegen von Kontakten und Unterhaltung. So sind die neuen Laser-Fernseher mit KI-Smart-Kameras ausgestattet, um interaktive Tätigkeiten wie Online-Karaoke und Fitnessprogramme zu unterstützen.

Seit der Einführung des ersten 100-Zoll-Laserfernsehgeräts von Hisense im Jahr 2014 hat sich die Auflösung von 2K auf 4K verbessert. Die Lichtquelle hat sich vom Laser-Leuchtstoff zum Zweifarbenlaser und dann zum TriChroma-Laser weiterentwickelt, und die Größe hat sich von 75 Zoll erst auf 100 Zoll und jetzt auf 300 Zoll erweitert! Diese Produkt-Upgrades und Weiterentwicklungen wurden alle innerhalb von sechs Jahren erreicht.

Auch die Möglichkeiten von Laserdisplays entwickeln sich schneller denn je. Laut Statistik stieg der Umsatz von Hisense Laser-TV in Übersee im Jahr 2020 um 288 % gegenüber dem Vorjahr, wobei in 17 Ländern weltweit, darunter den USA, Mexiko und Australien, eine hervorragende Leistung erzielt wurde. In China bringt Hisense Laser-TV gleich drei Modelle in die Top 10 der Bestseller 2020. Gleichzeitig hat der Einstieg von Samsung, Sony, LG und anderen weltweit führenden Herstellern dieser neuen, von China dominierten Display-Technologie neue Vitalität verliehen. Das Umfragebüro für Unterhaltungselektronik der Handelskammer für Elektronik in China hat die Gewohnheiten der Fernsehkonsumenten in den letzten drei Jahren untersucht. Dabei erzielte Laser-TV mit 70 % die höchste Weiterempfehlungsrate und übertraf und den Branchendurchschnitt von 54 % deutlich.

Als brandneue TV-Kategorie, die erst vor fünf Jahren auf der CES vorgestellt wurde, hat sich Laser-TV aus Sicht von Markt, Verbrauchern und Herstellern von einem Nischenmarkt zu einem Massenmarkt entwickelt. Die Laserdisplay-Technologie weist die Merkmale des Moore'schen Gesetzes auf, und es steht ein explosives Marktwachstum bevor.

Hisense werde außerdem einen Sonic-Screen-Laser-Fernseher, einen kommerziellen Laser-Fernseher mit mehr als 10.000 Lumen und einen selbstentfaltenden Laser-Fernseher in Massenproduktion auf den Markt bringen, der die Laser-Display-Technologie auf ein neues Niveau heben werde, erklärte Fisher Yu.

