Hisense представляет свои технологические новинки на выставке CES 2022

ЦИНДАО (Китай), 5 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мировой производитель бытовой техники и электроники Hisense представил серию экранов ULED 8K с мини-светодиодами нового поколения и лазерные дисплеи с разрешением 8K на крупнейшей международной выставке потребительской электроники CES 2022. «Технологии меняют жизнь людей. Hisense стремится поставлять высокопроизводительную продукцию отменного качества, превосходящую ожидания потребителей», — заявил старший директор по маркетингу компании Hisense USA Дуглас Керн (Douglas Kern).

За счет расширения ассортимента продукции и внедрения передовых технологий компании удалось добиться экспоненциального роста объемов продаж. По данным Hisense, в 2021 году выручка всех подразделений группы превысила 27 млрд долл. США — прирост составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Технологические преимущества ULED в сочетании с мини-светодиодами гарантируют непревзойденное качество изображения и яркость экрана

При разработке своей продукции Hisense ориентируется на производительность и качество изображения. В 2022 году компания впервые использовала мини-светодиоды в своей новой премиальной линейке U9H. Инновационная технология обеспечила превосходную производительность экрана в режиме HDR, более высокую контрастность и яркость картинки, а также впечатляющую цветность изображения. Телевизор Hisense 85U9H 8K стал лауреатом премии CES® 2022 Innovation Award. Эта награда служит наглядной демонстрацией достижений компании Hisense в области технологических инноваций.

Технологический прорыв — укрепление лидерских позиций в сфере технологий лазерных дисплеев

Благодаря своим инновациям компания Hisense лидирует в сфере технологий лазерных дисплеев в эпоху TriChroma. Новым достижением стал переход от 1080P до 2K, до 4K, а затем до 8K. Главный научный сотрудник и генеральный директор компании Hisense Laser Display Co.,Ltd. д-р Лю Сяньронг (Liu Xianrong) заявил, что лазерные дисплеи с разрешением 8K обладают лучшими характеристиками среди аналогов. Разрешение 8K обеспечивает невероятную глубину и детализацию изображения, в сочетании с технологиями лазерных дисплеев просмотр выходит на совершенно новый уровень.

Вице-президент компании Hisense America по маркетингу Дэвид Вандервол (David VanderWaal) заявил, что целью Hisense в рамках ее стратегии развития в 2022 году является повышение качества жизни сотен миллионов людей с помощью тщательно разработанных продуктов и услуг. В новом году компания Hisense продолжит опираться на инновации для своего дальнейшего развития, удовлетворяя потребности пользователей и поддерживая непрерывность производственной цепочки за счет новых технологий и повышения уровня вовлеченности.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=sD0X73kEDWE

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1720154/2.jpg

SOURCE Hisense