Hisense présente sa nouvelle gamme ULED 8K Mini-LED et la première solution technologique d'affichage laser à résolution 8K au monde au CES 2022

En tirant parti d'une vaste expansion des produits et d'une innovation de pointe dans l'industrie, Hisense enregistre une croissance exponentielle de ses ventes. Selon Hisense, le chiffre d'affaires du groupe Hisense a dépassé les 27 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à l'année précédente.

Intégration de la technologie ULED et Mini LED, qualité d'image supérieure et meilleure luminosité

Les performances et la qualité d'image sont à la base des offres de produits Hisense. En 2022, Hisense implémente pour la première fois sa technologie Mini LED dans sa nouvelle gamme premium U9H, offrant une performance HDR époustouflante avec un meilleur contraste, des images plus lumineuses et des couleurs plus impressionnantes que jamais. Le téléviseur Hisense 85U9H 8K a également été reconnu comme lauréat du prix de l'innovation CES® 2022. Ce prix témoigne de tous les efforts consentis par Hisense en matière d'innovation technologique.

Percée technologique - Améliorer la position de leader 8K dans les solutions technologiques d'affichage laser

Grâce à l'innovation technologique, Hisense mène l'industrie mondiale de la télévision laser dans l'ère du TriChroma et réalise la grande percée technologique de la télévision laser en passant de 1080P à 2K puis à 4K et enfin à 8K. Le Dr. Liu Xianrong, scientifique en chef et directeur général de Hisense Laser Display Co.,Ltd.,a présenté la télévision laser comme étant le meilleur choix d'affichage 8K à la maison. Le téléviseur 8K offre une profondeur et des détails jamais vus auparavant et vous offre la meilleure expérience pour voir la véritable image sur le plus grand écran du premier téléviseur laser à résolution 8K au monde.

En se concentrant sur la vision stratégique de Hisense pour 2022, David VanderWaal, vice-président du marketing pour Hisense America, a déclaré que Hisense s'engage à rendre la vie de centaines de millions de personnes plus simple, meilleure et plus divertissante grâce à des produits et services soigneusement conçus et bien construits. En 2022, Hisense continuera à mettre en avant la force motrice de l'innovation pour le développement, à se concentrer sur les besoins des utilisateurs, à respecter le produit en tant que point central et la chaîne industrielle en tant que pilier, et à conduire le changement de l'industrie par l'innovation et la connexion.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=sD0X73kEDWE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720153/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720154/2.jpg

SOURCE Hisense