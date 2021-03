Hisense prezentuje strategiczne hasło EURO 2020 i pierwszy na świecie produkt z serii U7

SZANGHAJ i QINGDAO, Chiny, 24 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- „Organizacja EURO 2020 w czerwcu tego roku, zgodnie z planem, będzie pierwszym wielkim wydarzeniem sportowym po pandemii koronawirusa, co z pewnością spowoduje ogromny napływ złaknionych widzów oraz zapewni tej imprezie niesamowitą siłą oddziaływania". Podczas odbywających się wspólnie konferencji dla klientów Hisense i EURO 2020 Strategic Release Conference, które odbywały się 24 marca w Szanghaju w Chinach, Tang Qian, zastępca dyrektora generalnego działu zarządzania marką w Grupie Hisense, oficjalnie przedstawił strategiczne chińskie hasło marketingowe EURO 2020: „Hi Champion".

„Hi", jako skrót od Hisense i pozdrowienie ma na celu wyrażenie uznania dla konsumentów i partnerów; „Champion" nie tylko tłumaczy główne zalety Hisense i pozycję rynkową firmy w najważniejszych kategoriach i branżach, ale także wytrwałość i stanowczość spółki w zakresie oferowania mistrzowskiej jakości i technologii.

Tego samego dnia, z okazji 60. rocznicy EURO na świecie, firma Hisense oficjalnie zaprezentowała również nową serię spersonalizowanych telewizorów U7. Fisher Yu, prezes Hisense Visual Technology, zapowiedział, że telewizory Hisense z serii U7 mają szansę stać się najczęściej kupowanymi na świecie tego typu urządzeniami w historii, stając się klasykiem i legendą tego pokolenia.

Hisense U7G-PRO to pierwszy na świecie telewizor ULED XDR z pięciokrotnie większym zakresem dynamiki totalnej niż zwykły sprzęt i ze szczytową jasnością do 1633 nitów, prezentujący najwyższy poziom telewizorów 4K na świecie. Równocześnie nowy produkt Hisense U7 będzie wyposażony w najnowszej generacji procesor przetwarzania obrazu - Digital Video Processing Chip U+ Super Picture Quality, z przetwarzaniem metadanych od sceny do celu oraz o 100% wyższą wydajnością niż w przypadku trzeciej generacji.

Jako flagowy telewizor turnieju, seria Hisense U7G Pro obsługuje takie technologie, jak AI Green Field, tryb „Nie przeszkadzać", a także funkcje AI Viewing, Multi-view Viewing i Picture-in-Picture Viewing, które pozwolą fanom oglądać mecze w jeszcze bardziej realistyczny i angażujący sposób.

Model U7, mistrzowska propozycja na EURO 2020, postrzegany jest przez chińską branżę urządzeń domowych jako znaczący progres w zakresie szeroko rozumianej wydajności sprzętu, procesorów jakości obrazu i możliwości kontroli podświetlenia. Nowy telewizor Hisense z serii U7G został oficjalnie wprowadzony do przedsprzedaży.

W latach 2016 i 2018, a teraz w przypadku EURO 2020, Hisense nieprzerwanie sponsoruje najważniejsze wydarzenia sportowe, co jest zjawiskiem bezprecedensowym wśród chińskich firm. W 2020 roku zagraniczny przychód Hisense wyniósł 54,8 mld RMB, co oznacza wzrost o 18,6% rok do roku.

W 2021 roku głównym założeniem strategii Hisense „Integracja marki i wzrost sprzedaży" jest wykorzystanie marketingu najlepszych międzynarodowych wydarzeń i skupienie się na sprzedaży kluczowych produktów. Poprzednio takie giganty jak Coca-Cola, Samsung, Sony i inne czołowe międzynarodowe marki gwałtownie przekształciły się z „firm krajowych" w „przedsiębiorstwa ogólnoświatowe" właśnie dzięki sponsorowaniu najważniejszych wydarzeń.

