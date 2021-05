Hisense se classe parmi les 10 meilleurs développeurs de marque mondiale chinois pour la cinquième année consécutive, selon BrandZ™

La liste des 50 meilleurs développeurs de marque mondiale chinois de BrandZ™, présentée par Kantar, est l'un des classements de marques les plus instructifs et les plus consultés au monde. Le rapport de 2021 repose sur le témoignage de plus de 860 000 consommateurs répartis sur 11 marchés. Il en résulte une évaluation faisant autorité et permettant de répertorier et de classer objectivement les marques qui plaisent le plus aux consommateurs du monde entier.