Hisense se convierte en la primera marca de televisión del mundo en adquirir la certificación de privacidad por diseño de TÜV Rheinland basada en ETSI EN 303 645

QINGDAO, China, 2 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) otorgó la norma de certificación ETSI EN 303 645 (IoT) de ciberseguridad y protección de la privacidad de los productos al televisor inteligente VIDAA 72671 de Hisense Visual Technology Co., Ltd el 25 de junio de 2021 . Hisense se convirtió en la primera marca de televisión del mundo en recibir la certificación. A la ceremonia de firma del acuerdo de cooperación estratégica asistieron el Dr. Chen Weikang, vicepresidente de la corriente de negocios de Servicios Industriales y Ciberseguridad de TÜV Rheinland Greater China e ingeniero sénior; Zhao Bin, gerente General de Servicios Industriales y Ciberseguridad de TÜV Rheinland Greater China; Yu Zhitao, vicepresidente de Hisense Group Holdings Co., Ltd., y Liu Yong, vicepresidente adjunto de Hisense International, entre otros miembros.