Hisense se distingue comme sponsor officiel des finales de la Ligue des nations de l'UEFA

Les finales auront lieu au Portugal du 5 au 9 juin et verront une forte compétition entre le Portugal, la Suisse, l'Angleterre et les Pays-Bas qui se disputeront le championnat. Hisense sera très présent sur le terrain tout au long du tournoi et fera la promotion de sa campagne « Skills Brought to Life » sur des panneaux LED placés sur les bords du terrain, sur des écrans géants dans les stades et dans des zones d'affichage commercial désignées à cet effet.