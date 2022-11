Hisense se hisse en deuxième place du marché et atteint un sommet historique en matière d'expédition de téléviseurs à l'international

En 2022, l'économie mondiale connaît une croissance stagnante. Une inflation élevée et persistante dans le monde continue d'éroder le pouvoir d'achat et l'appétence des consommateurs. Concernant l'industrie mondiale des téléviseurs, la demande des consommateurs a atteint son niveau le plus bas depuis près d'une décennie. Selon le dernier « Rapport mensuel sur les expéditions des marques mondiales de téléviseurs » publié par AVC Revo, le volume mondial d'expédition de téléviseurs a enregistré une baisse pendant huit mois consécutifs cette année, avec un chiffre global en baisse de 5,9% au cours de trois premiers trimestres.

Selon les données publiées par AVC Revo, le volume des ventes d'Hisense TV sur le marché de la RPC a affiché une croissance de 14 mois depuis septembre 2021. De janvier à octobre 2022, les volumes d'expédition d'Hisense TV ont augmenté de 30 % sur un an, tandis que sa part de chiffre d'affaires liée aux expéditions a atteint 25,19 % et dépassé la deuxième place de plus de 8 %. Depuis mars 2022, les expéditions d'Hisense TV vers les marchés étrangers ont poursuivi leur croissance pendant 8 mois consécutifs. De janvier à octobre, les expéditions à l'étranger ont connu une croissance de 13 % par rapport à l'année précédente.

L'analyse d'AVC Revo dévoile les raisons des succès exceptionnels d'Hisense TV dans un contexte de turbulence. D'une part, la combinaison dynamique sur différents fronts répond précisément aux besoins des consommateurs et permet de rationaliser la disposition des produits. Par ailleurs, les efforts à long terme d'Hisense en matière de marketing sportif ont également porté leurs fruits, rehaussant avec succès sa notoriété et sa compétitivité sur le marché mondial.

De plus, l'excellente chaîne d'approvisionnement d'Hisense est un autre facteur positif de la croissance globale de la marque. Elle garantit non seulement un approvisionnement stable en produits, mais empêche également les prix des matières premières d'être affectés par les fluctuations du marché, aidant Hisense à maintenir les coûts de production au niveau le plus approprié.

La croissance substantielle d'Hisense sur le marché mondial ne peut être séparée de ses stratégies commerciales optimales et de ses efforts incessants pour améliorer ses gammes de produits avec une technologie de pointe. À l'avenir, Hisense renforcera son engagement à fournir plus de solutions haut de gamme, pour offrir aux clients un plaisir de niveau supérieur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1948532/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1948533/image_2.jpg

