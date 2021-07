Hisense se stává první značkou televizorů na světě, která získala certifikaci TÜV Rheinland Privacy by Design založenou na normě ETSI EN 303 645

Čching-tao, Čína, 3. července 2021 /PRNewswire/ -- Společnost TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) udělila 25. června 2021 certifikaci normy ETSI EN 303 645 (IoT) pro kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí chytrým televizorům platformy VIDAA 72671 společnosti Hisense Visual Technology Co., Ltd. Společnost Hisense se stala první značkou televizorů na světě, která tento certifikát získala. Slavnostního podpisu smlouvy o strategické spolupráci se za TÜV Rheinland zúčastnili Dr. Chen Weikang, viceprezident obchodních služeb a kybernetické bezpečnosti a Zhao Bin, vedoucí manažer společnosti pro služby a kybernetickou bezpečnost. Společnost Hisense reprezentoval Yu Zhitao, viceprezident Hisense Group Holdings Co., Ltd. Liu Yong, asistent viceprezidenta společnosti Hisense International a další členové.