Hisense skorzysta z szans, jakie niesie ze sobą kolejny rok współpracy z klubem piłkarskim Paris Saint-Germain

Candy Pang, dyrektor generalna międzynarodowego działu marketingu Hisense, powiedziała: „Cieszymy się z rozpoczęcia drugiego roku współpracy z Paris Saint-Germain, jednym z najlepszych i najszybciej rozwijających się klubów na świecie. Sukces pierwszego roku pozwoli nam kontynuować współpracę w oparciu o wspólne wartości, jakie podzielamy z PSG - zapewniać kibicom tego klubu i widzom jak najlepsze wrażenia ze śledzenia meczów z jego udziałem. Zapowiada się jeszcze bardziej ekscytujący sezon, w którym będziemy mogli liczyć na kibiców na Parc des Princes oraz szereg nowych zawodników, którzy dołączyli do klubu".

Komentarz Marca Armstronga, dyrektora ds. współpracy w Paris Saint-Germain: „Wspaniale jest patrzeć na to, jak układa się współpraca Hisense i Paris Saint-Germain w tym roku. W ramach kampanii pod hasłem >>Details makes the difference<< (>>Szczegóły robią różnicę<<) Hisense w nowatorski sposób wykorzystała wizerunki naszych graczy w celu zaprezentowania swoich produktów i marek. Liczymy, że nasza współpraca w tym roku okaże się kolejnym pasmem sukcesów i czekamy na nowe kampanie Hisense".

Wraz z drugim rokiem partnerstwa Hisense wprowadzi w klubie szeroką ofertę nowatorskich produktów oraz utworzy własne stanowisko na Parc des Princes, na którym fani będą mogli wypróbować jej sprzętów. W ramach współpracy marka dalej promować będzie swoją innowacyjną technologię, jednocześnie zapewniając fanom jak najlepsze wrażenia z oglądania rozgrywek piłkarskich w domu.

Pierwszy rok współpracy przyniósł ogromny wzrost sprzedaży i świadomości marki. Kampania „Details makes the the difference", przeprowadzona przez Hisense na początku tego roku przy udziale takich zawodników jak Neymar, Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera czy Presnel Kimpembe, wygenerowała ogromne zainteresowanie w kanałach społecznościowych i cyfrowych.

W okresie od sierpnia 2020 r., w którym nawiązano partnerstwo, do maja 2021 r. francuski oddział Hisense, będący kluczowym rynkiem dla marki, odnotował 101% wzrost przychodów r.-r. Tylko w pierwszych 6 miesiącach 2021 r. sprzedaż telewizorów wrosła o 100% r.-r., a ponadto w okresie 2020-2021 nastąpił wzrost świadomości marki o 6%.

Popularność, jaką PSG cieszy się na całym świecie, oraz duża liczba zawodników pochodzących z Ameryki Południowej, przyczyniła się do wzrostu sprzedaży również na terenie Ameryki Południowej. W Chile sprzedaż telewizorów Hisense wzrosła o ponad 350% r.-r., natomiast przychody z AGD okazały się wyższe o 940% w porównaniu do poprzedniego roku. W okresie pierwszego roku współpracy, od sierpnia 2020 r. do maja 2021 r., sprzedaż w Ameryce Środkowej (Panamie) wzrosła o 249% r.-r., w tym sprzedaż telewizorów o 499%. Tymczasem kolumbijski oddział Hisense pozyskał lokalnych partnerów kanału sprzedaży, a także poszerzono zasięg firmy na rynku w Argentynie.

Hisense cały czas sponsoruje największe wydarzenia na świecie, w tym ostatnie UEFA EURO 2020 I finały Ligi Narodów UEFA, niedawno ogłaszając, że zostanie jednym ze sponsorów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022. Działania sponsorskie podkreślają międzynarodową obecność firmy Hisense, której produkty eksportowane są do ponad 160 państw i regionów.

Najświeższe informacje na temat współpracy Hisense z Paris Saint-Germain można znaleźć na stronie: global.hisense.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1595041/KV.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1595039/TVC1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1595040/TVC2.jpg

SOURCE Hisense