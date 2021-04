Hisense stává oficiálním sponzorem FIFA Mistrovství světa ve fotbale 2022(TM) v Kataru

„Je mi velkým potěšením přivítat Hisense na palubě jako oficiální sponzora Světového poháru FIFA a jsme rádi, že se s touto mezinárodně uznávanou značkou, která má také rostoucí přítomnost na sportovním trhu, můžeme spojit," sdělil generální tajemník FIFA Fatma Samoura. „FIFA i Hisense se zaměřují na technologie, inovace a poskytují lidem ty nejlepší možné zkušenosti. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce podpoří globální cíle obou organizací a přispěje k úspěchu akce, která bude příští rok určitě úžasná."

„Pokračující investice do sportovních událostí světové úrovně představují odhodlání společnosti Hisense stát se globální značkou," uvedla Jia Shaoqian, generální ředitelka skupiny Hisense Group. „Pomáhají společnosti Hisense budovat pevnější vztahy se svými globálními spotřebiteli a urychlují proces globalizace společnosti. Vytváří také pevný základ pro to, aby Hisense konkurovala nejinovativnějším a vedoucím značkám na světě, a stala se tak rovněž přední globální značkou."

Podle výzkumu souvisejícího s akcí zvýšilo sponzorství Mistroství světa ve fotbale 2018™ v Rusku povědomí o televizorech Hisense v Číně o 12 % a globálně o 6 %, se silnými výkony ve Velké Británii, Francii, Kanadě, Rusku, Španělsku a Japonsku.

Společnost Hisense má v současné době na celém světě více než 90.000 zaměstnanců spolu s 16 průmyslovými parky a 16 výzkumnými a vývojovými centry, která tvoří nadnárodní systém spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Její činnost zahrnuje multimédia, domácí spotřebiče, inteligentní informační IT systémy a průmysl s moderními službami; její výrobky jsou vyváženy do více než 160 zemí a regionů. Podle nezávislé výzkumné a poradenské firmy zůstává Hisense čtvrtým největším světovým výrobcem televizí, co se jednotkových zásilek týče (podle údajů z roku 2020).

Světový pohár FIFA je oslavou světového fotbalu a je pro značky zásadní příležitostí předvést inovativní technologické úspěchy a zlepšit fanouškovský zážitek ze sledování. Společnost Hisense cílí na inovace, aby poskytovala více řešení pro stále rozmanitější potřeby spotřebitelů a podpořila rozvoj odvětví.

Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru se bude konat od 21. listopadu do 18. prosince 2022. Další informace o akci naleznete na adrese FIFA.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1496847/image.jpg

SOURCE Hisense