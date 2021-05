Hisense steigt im Markenwert und strebt bis 2025 einen Umsatz von 47 Milliarden US-Dollar an

LONDON, 21. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Kantar und Google haben kürzlich den "2021 Top 50 BrandZ Chinese Global Brand Builders Ranking Report" veröffentlicht. In einer Umfrage zu den Konsumgewohnheiten von über 860.000 globalen Verbrauchern hat sich Hisense Nr. 7 auf der Liste gesichert und Nr. 1 in der Hausgeräteindustrie gewählt, wobei er fünf Jahre lang in den Top 10 der Marken blieb. In "Top 20 Chinese Star Brands in Emerging Markets" belegte Hisense Platz 8 und Platz 1 in der Hausgeräteindustrie.