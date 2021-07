Hisense surpreende na EURO 2020 e remessas de TV a laser crescem mais de dez vezes no primeiro semestre de 2021

Com a consolidação da solidez da marca e a expansão do mercado global, o marketing esportivo é uma escolha indispensável da estratégia de globalização da Hisense. Beneficiando-se da popularidade e influência mundial da EURO 2020, o slogan da "TV a laser de 100' da Hisense" foi o foco de notável atenção do público, elevou o reconhecimento de mercado de produtos premium, apresentou a tecnologia e a solidez da Hisense para consumidores globais e estabeleceu estreitas relações com muitos parceiros de negócios globais.

Ao longo de anos de formação de reputação global e benefícios do marketing esportivo, a TV a laser da Hisense e grande sucesso nos Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Dubai, França e outros mercados importantes, especialmente no mercado europeu. Durante a EURO 2020, por exemplo, a seleção da Espanha comprou oito conjuntos de TVs a laser da Hisense de 100 polegadas e presenteou seis unidades aos jogadores; Boulanger, um dos principais varejistas de eletrodomésticos da França, tornou-se o principal parceiro de negócios da Hisense, tomou iniciativas para disponibilizar muitas instalações das lojas às TVs a laser da Hisense em 13 unidades na França, maximizando o reconhecimento dos produtos de primeira linha da Hisense na Europa.

Para satisfazer as demandas de mercado sofisticado de Dubai, a Hisense combinou a tela da TV a laser com moldura dourada para criar uma TV artística de alta tecnologia e recebeu elogios de muitos consumidores de Dubai. Com isso, muitos dos membros da realeza de Dubai, cantores famosos e empresas são fiéis consumidores da Hisense. Do clube de golfe no Arabian Ranches à Sheikh Zayed Road, as TVs a laser da Hisense podem ser encontradas em locais de destaque e estão se tornando o produto mais popular de tendência em Dubai.

No final de 2020, a receita acumulada de vendas no exterior da TV a laser cresceu 120% em relação ao ano anterior. A Hisense manteve o crescimento contínuo e continuou expandindo o mercado mesmo quando a pandemia atravancou o setor em 2020.

Emergindo como líder global no setor de TV a laser por meio de inovações tecnológicas

O sucesso da TV a laser da Hisense também está intrinsecamente ligado aos seus contínuos avanços tecnológicos. Desde 2007, a Hisense começou o layout do desenvolvimento de TVs a laser. Após sete anos de empenho, a Hisense avançou tecnicamente de 0 a 1 e lançou sua primeira TV a laser em 2014. Em 2021, a Hisense está levando a TV a laser para uma nova era, lançando a primeira TV a Laser TriChroma de 100 polegadas a cores do mundo.

A Hisense solicitou 1.366 patentes globais no setor de TV a laser e tem como objetivo impulsionar a evolução do setor de TV a laser por meio do compartilhamento de patentes, tecnologias e direitos de propriedade intelectual com o setor no prazo de cinco anos. O presidente do Hisense Group, Jia Shaoqian, disse: "Atualmente, a TV a laser alcançou um sucesso modesto. A Hisense visa formar uma ecologia tecnológica no futuro, permitindo mais empreendimentos neste setor."

O sucesso mundial da Hisense com as TVs a laser não é uma coincidência, mas uma manifestação da força tecnológica, da capacidade e da inovação da marca. Com a extraordinária presença da TV a laser na EURO 2020, o processo de globalização da Hisense foi acelerado. Sob a iniciativa da Hisense, a TV a laser e o setor estão testemunhando uma enorme expansão em todo o mundo.

