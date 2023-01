Hisense und Leica schließen sich zusammen, um die Laser-TV-Industrie auf ein neues Niveau zu heben

LAS VEGAS, 6. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2023 wurde am 5. Januar die Leica Cine 1 am Hisense-Stand ausgestellt, was die starke Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen bezeugt. In der nächsten Phase, so Stephan Albrecht, Geschäftsführer der Leica Smart Projection GmbH, werden Hisense und Leica Camera ihre technologische Zusammenarbeit im Laser-TV-Segment weiter konsolidieren, indem sie neue Produkte auf den Markt bringen werden, die alle im Premium-Segment angesiedelt und auf die nächste Stufe der Bildqualität ausgerichtet sind.