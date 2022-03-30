Hisense выводит технологическую отрасль на новый уровень и представляет ключевые показатели

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Hisense

Mar 30, 2022, 14:26 ET

Hisense выводит технологическую отрасль на новый уровень и совместно с GfK и Ipsos публикует последние ключевые показатели отрасли 

ЦИНДАО (Китай), 30 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- 29 марта компания Hisense совместно с GfK и Ipsos представила последний отчет на пресс-конференции Hisense 2021, посвященной ключевым показателям. Согласно основным данным, в 2021 году в условиях эпидемии мировой спрос на бытовую технику достиг рекордного уровня, что привело к росту рынка бытовой техники на 13% в годовом исчислении, в то время как продажи бытовой техники компании Hisense выросли более чем на 30%. Кроме того, узнаваемость бренда Hisense вошла в число лучших в нескольких категориях по всему миру и наглядно продемонстрировала лидирующие позиции мировой технологической отрасли.

Norbert Herzog, Global Strategic Insights Head of GfK SE
Norbert Herzog, Global Strategic Insights Head of GfK SE
Hisense Key Figures
Hisense Key Figures
Hisense VP of International Marketing Jerry Liu
Hisense VP of International Marketing Jerry Liu
Norbert Herzog, Global Strategic Insights Head of GfK SE Hisense Key Figures Hisense VP of International Marketing Jerry Liu

Компания Hisense лидирует на мировом рынке продаж и узнаваемости бренда 

По данным компании GfK, в 2021 году 16% потребителей обновили свои бытовые электроприборы, что привело к росту продаж бытовой техники по всему миру на 13%, а продажи телевизоров выросли на 6%, достигнув рекордно высоких темпов роста. В то же время рост рынка компании Hisense за пределами КНР превышает 30%, при этом ее доля на рынке телевизоров составляет 8%. Кроме того, руководитель отдела глобальной стратегической аналитики компании GfK SE Норберт Герзог (Norbert Herzog) считает, что премиализация стала тенденцией рыночного потребления.

В последние годы компания Hisense продолжает уделять особое внимание премиум-отраслям и стратегиям глобализации, успешно поставляет клиентам по всему миру квалифицированную продукцию и превосходные услуги, в результате чего компания Hisense добилась большего успеха в области продаж и повышения осведомленности о бренде.

По данным исследований Ipsos за 2019-2021 годы, капитал бренда компании Hisense вырос на 54% за три года, а ее узнаваемость среди компаний 2B, специализирующихся на таких отраслях как умный дом, умный транспорт и умное медицинское обслуживание, вошла в число лучших в отрасли. Это означает, что глобальная узнаваемость бренда Hisense значительно выросла, что в то же время привело к росту продаж. В 2021 году продажи телевизоров Hisense в США, Мексике и крупных западноевропейских странах, таких как Великобритания, Франция и Германия, выросли более чем на 30%, а продажи лазерных телевизоров Hisense на зарубежных рынках за пределами КНР выросли более чем на 279% в годовом исчислении.

Глобализация и разработка технологий премиум-класса для достижения успеха бренда 

Вице-президент компании Hisense по международному маркетингу Джерри Лю (Jerry Liu) заявил следующее: «С годами приверженность компании Hisense технологиям никогда не менялась; мы постоянно настаиваем на исследованиях и разработках для создания продукции премиум-класса для потребителей по всему миру». Благодаря непрерывным усилиям в области брендинга и продукции премиум-класса компания Hisense ожидает, что ее флагманский продукт ULED TV обеспечит рост продаж более чем на 40% в годовом исчислении, а объем продаж лазерных телевизоров удвоится.

Что касается структуры бизнеса, то компания Hisense создаст около 100 флагманских магазинов премиум-класса по всему миру; в Соединенных Штатах и Японии будет построено больше научно-исследовательских центров, что позволит увеличить инвестиции в общее развитие для улучшения структуры производства, дистрибуции и продаж.

В будущем компания Hisense будет непрерывно заниматься научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью с целью обеспечить потребителей премиум-продукцией и высококачественным образом жизни, а также стать надежным технологическим брендом по всему миру.

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SOURCE Hisense