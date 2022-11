Hisense wysuwa się na drugą pozycję na rynku, ustanawiając historyczny rekord w globalnej sprzedaży telewizorów

W 2022 roku gospodarka światowa rozwija się w stagnacyjnym tempie. Utrzymująca się na całym świecie wysoka inflacja nadal osłabia siłę nabywczą i entuzjazm konsumentów. W przypadku światowej branży telewizyjnej popyt konsumencki spada do najniższego poziomu od prawie dekady. Według najnowszego raportu „Miesięczne dane dotyczące zamówień poszczególnych marek telewizyjnych na świecie" opublikowanego przez AVC Revo, światowe zamówienia na telewizory spadały przez osiem kolejnych miesięcy w tym roku, zaś łączne zamówienia na telewizory na świecie spadły o 5,9% w pierwszych trzech kwartałach.

Jednakże według danych opublikowanych przez AVC Revo wielkość sprzedaży telewizorów Hisense na rynku chińskim osiągnęła 14-miesięczny wzrost od września 2021 roku. Począwszy od stycznia 2022 roku do października wysyłki telewizorów Hisense wzrosły o 30% rok do roku, zaś udział przychodów z dostaw osiągnął 25,19% i był wyższy w porównaniu do drugiego miejsca o ponad 8%. Od marca 2022 r. dostawy telewizorów Hisense na rynki zagraniczne wykazywały stały wzrost przez 8 kolejnych miesięcy. Pomiędzy styczniem a październikiem zamówienia z zagranicy wzrosły o 13% w stosunku do roku poprzedniego.

Analiza AVC Revo wyjaśnia przyczyny wyjątkowych sukcesów telewizorów Hisense na tle wspomnianych zawirowań. Z jednej strony dynamiczna współpraca na różnych frontach precyzyjnie zaspokaja potrzeby konsumentów i racjonalizuje układ produktów. Z drugiej strony długoterminowe wysiłki Hisense w zakresie marketingu sportowego również zaprocentowały, skutecznie podnosząc świadomość marki i konkurencyjność na rynku światowym.

Co więcej, doskonałość łańcucha dostaw Hisense to kolejny pozytywny czynnik wpływający na ogólny wzrost marki. Zapewnia on nie tylko stabilne dostawy produktów, ale także zapobiega wahaniom cen surowców na rynku, umożliwiając firmie utrzymanie kosztów produkcji na optymalnym poziomie.

Znaczący wzrost Hisense na rynku międzynarodowym nie może być rozpatrywany w oderwaniu od optymalnych strategii biznesowych i nieustannych wysiłków w zakresie modernizacji linii produktów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. W przyszłości Hisense zamierza wzmocnić swoje starania zmierzające do dostarczania wyjątkowych rozwiązań, tym samym zapewniając klientom satysfakcję na najwyższym poziomie.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1948532/image_1.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1948533/image_2.jpg

