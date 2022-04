Hisense zagląda do domów piłkarzy Paris Saint-Germain, rozpoczynając drugi rok partnerstwa z klubem

Dziś Hisense publikuje drugą reklamę przygotowaną wspólnie z Paris Saint-Germain. W reklamie Hisense znów występują Ángel Di María i Presnel Kimpembe, do których po raz pierwszy dołączają Leo Messi, Marquinhos i Idrissa Gueye. Materiał pokazuje szereg urządzeń Hisense w komfortowym otoczeniu domowym i podkreśla doskonałą technologię produktów Hisense przez pryzmat życia codziennego piłkarza. Nieprzerwana współpraca i wysoki poziom zaangażowania każdego z piłkarzy pokazuje wsparcie i uznanie, jakie Hisense otrzymuje od Paris Saint-Germain, odzwierciedlając fakt, że marka Hisense jest powszechnie doceniana i wybierana na całym świecie.

Hisense staje się „Doskonałym Partnerem" dzięki wyśmienitej technologii i wysokiej jakości produktom.

Temat reklamy to idea Doskonałego Partnera, która podkreśla pielęgnowane przez lata znakomite relacje pomiędzy Hisense i Paris Saint-Germain; reklama pokazuje także, że Hisense dąży do stania się Doskonałym Partnerem w życiu fanów futbolu i konsumentów dzięki niezrównanym produktom i technologiom. W reklamie występuje pięć gwiazd Paris Saint-Germain, które mieszkają w tym samym budynku i wchodzą ze sobą w codzienne interakcje, korzystając z produktów Hisense.

Przez lata Hisense nieprzerwanie rozwijała technologie cyfrowe dzięki innowacjom, które zapewniają konsumentom perfekcyjną jakość obrazu telewizyjnego. Gracze korzystają w reklamie z telewizorów Hisense z technologią Sports Mode. Jest to wyjątkowa funkcja, która poprawia płynność wyświetlania podczas szybkich meczów, zapewniając najlepsze i niezwykle wciągające wrażenia z oglądania spotkań.

Hisense nieprzerwanie chce zapewniać fanom piłki nożnej i konsumentom angażujące wszystkie zmysły i realistyczne wrażenia z oglądania meczów dzięki wyjątkowej technologii i perfekcyjnej jakości obrazu. To właśnie dzięki doskonałości technologicznej i najwyższej jakości telewizory Hisense ze średniej i wysokiej półki (A7/U6/U7/U8) spotykają się z pochlebnymi opiniami ze strony wielu mediów i konsumentów. W 2021 r. globalne przychody ze sprzedaży telewizorów ze średniej i wysokiej półki Hisense wzrosły o ponad 99% rok do roku, co w pełni odzwierciedla świetną reputację telewizorów tej marki i uznanie, jakim cieszą się one na całym świecie.

Jednocześnie, jako partner długoterminowy Paris Saint-Germain, Hisense zyskuje szacunek konsumentów z całego świata dzięki silnemu wsparciu wydarzeń sportowych i wyjątkowych produktów technologicznych, zarówno w kontekście swoich produktów, jak i reputacji marki. Po rozpoczęciu sponsorowania klubu Paris Saint-Germain i szeregu międzynarodowych wydarzeń sportowych w 2021 r. Hisense zwiększył przychody ze sprzedaży zagranicznej o 43%, a świadomość marki za granicą wzrosła o 5 pp.

W przyszłości Hisense będzie nadal stawiał na marketing sportowy, zacieśniając relacje z klientami, a poprzez niezrównane technologie i produkty zamierza budować markę znaną i cenioną na całym świecie.

Klip wideo - https://www.youtube.com/watch?v=tzdYDct4oWk

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1796399/Hisense_x_Paris_Saint_Germain_Players.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1796400/Hisense_x_Paris_Saint_Germain_Players.jpg

