Hispanic Public Relations Association anuncia incorporación de miembros a su junta directiva nacional

NUEVA YORK, 29 de abril de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (Hispanic Public Relations Association, HPRA) anunció hoy un cambio impactante en su junta directiva nacional. Se han incorporado cinco importantes profesionales del sector a la junta directiva nacional de la principal organización de profesionales hispanos de las relaciones públicas. Se suman a la junta Alejandra Molinari, gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas senior de Intuit; Carla Santiago, gerente general interina de Edelman; Carlos Correcha-Price, director ejecutivo para Estados Unidos de LLYC; Darcy Brito, gerente de Relaciones Públicas Comerciales de Aflac; y Oscar Suris, gerente general ejecutivo de Zeno Group.

"El liderazgo de la HPRA es sólido y ansío trabajar junto a este grupo estelar de profesionales experimentados para desarrollar la misión de la organización de hacer avanzar nuestra práctica, ser la voz de los profesionales de las comunicaciones hispanas, empoderar a nuestros miembros con respaldo, recursos y educación, y ofrecer orientación y asistencia a los estudiantes que aspiran a una carrera en el sector", afirma Andy Checo, presidente de la HPRA. "Confío en que, en estos tiempos desafiantes, las contribuciones de nuestros miembros nuevos y de los ya establecidos en la junta directiva no solo serán valiosas para nuestra organización, sino para nuestra industria en general".

Los nuevos integrantes de la junta traen una abundante experiencia de décadas a la organización, que incluye:

Molinari encabeza la estrategia de comunicación latina y de trabajadores independientes para la marca TurboTax. Antes de incorporarse a Intuit, trabajó en Entravision San Diego y Jenny Craig .

encabeza la estrategia de comunicación latina y de trabajadores independientes para la marca TurboTax. Antes de incorporarse a Intuit, trabajó en Entravision San Diego y . Santiago supervisa la estrategia hispana estadounidense de Edelman. Antes de sumarse a Edelman, trabajó en puestos de comunicaciones en Hyatt Hotels Corporation, FleishmanHillard y Univision Communications.

supervisa la estrategia hispana estadounidense de Edelman. Antes de sumarse a Edelman, trabajó en puestos de comunicaciones en Hyatt Hotels Corporation, FleishmanHillard y Univision Communications. Antes de unirse a LLYC, Correcha-Price fue gerente general en las oficinas de Edelman de Miami y Colombia , supervisó las iniciativas de asuntos públicos de la firma en América Latina y fue responsable del Centro de Excelencia de Extensión Hispana de Edelman .

fue gerente general en las oficinas de Edelman de y , supervisó las iniciativas de asuntos públicos de la firma en América Latina y fue responsable del Centro de Excelencia de Extensión . Brito , que trabaja en Aflac desde 2007, ha recibido numerosos reconocimientos de la industria, entre ellos, Principal Mujer en las Relaciones Públicas 2019 de PR News , premio Stevie de Plata 2018 de American Business Awards como Profesional de las Comunicaciones del Año, y distinción de Plata 2017 de los Women World Awards en la categoría Ejecutiva Femenina del Año. Actualmente integra la junta de Girls Inc. de Columbus , la Muscogee County Library Foundation y la junta directiva de CSR.

, que trabaja en Aflac desde 2007, ha recibido numerosos reconocimientos de la industria, entre ellos, Principal Mujer en las Relaciones Públicas 2019 de , premio 2018 de American Business Awards como Profesional de las Comunicaciones del Año, y distinción de Plata 2017 de los Women World Awards en la categoría Ejecutiva Femenina del Año. Actualmente integra la junta de Girls Inc. de , la Muscogee County Library Foundation y la junta directiva de CSR. Antes de su actual función de liderazgo "C-suite" y de Estrategia de Crisis en Zeno Group, Suris fue vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones de Wells Fargo y ocupó puestos en comunicaciones en Ford y AutoNation. Antes de ello, fue reportero en The Wall Street Journal y el Orlando Sentinel, y asistente del presidente y editor de The Miami Herald Publishing Company.

El nuevo grupo es parte de la junta directiva ampliada que votó por la puesta a disposición de los siguientes recursos sin costo para profesionales de la industria, agencias y corporaciones, que han sido afectados por el contexto sin precedentes del COVID-19.

Tabla de empleos gratuita: Con vigencia inmediata, la HPRA renuncia a los aranceles de anuncios de empleo en su sitio web y anima a las agencias y corporaciones con puestos abiertos a aprovechar este recurso para conectarse con talentos.

Con vigencia inmediata, la HPRA renuncia a los aranceles de anuncios de empleo en su sitio web y anima a las agencias y corporaciones con puestos abiertos a aprovechar este recurso para conectarse con talentos. Presentación de un panel de talentos: El recurso gratuito en línea presentará a personas que buscan empleo o más oportunidades. Para aparecer en él, se solicita a los interesados que carguen su información profesional y su hoja de vida en el portal de la HPRA. La plataforma utilizará la red de la HPRA para optimizar las conexiones entre aspirantes, incluso graduados universitarios recientes y profesionales que buscan talentos.

Además de los antes mencionados, la Junta Directiva Nacional de la HPRA está integrada por: Brenda Mendoza, The Guardian Life Insurance Company of America; Jennifer Morales, Entercom; Lourdes Rodríguez, Los Angeles Department of Water and Power; Maggie Hernández, Cision/PR Newswire; María Amor, Havas FORMULATIN; Mario Flores, Sportivo; Mayra Ramos-Miró, Red Heels PR; Sabrina Macías, DraftKings; Sonia Diaz, Balsera Communications; Verónica Salcedo, NBCUniversal; e Yvonne Lorie, ReFresh PR.

Las secciones locales de la HPRA están encabezadas por los siguientes presidentes de sección: Erika Sánchez, Braid Communications - Nueva York; Erika Souza Cruz, Edelman – Miami; Natalia Flores, APR, AC&M Group - Las Carolinas; Sandra Bernardo, Experian - Condado de Orange (California); y Stephen Chavez, Chavez PR - presidente de la sección Los Ángeles (Los Ángeles).

La sección de la Hispanic Public Relations Student Association de la Universidad de la Florida está encabezada por Martha Paz-Soldan, y Catalina Santana asumirá como presidenta para el año académico 2020-2021.

Para más información acerca de la Hispanic Public Relations Association, visite HPRAUSA.org.

