History Art : Des œuvres en Playmobil pour montrer aux jeunes générations les horreurs d'Auschwitz

AMSTERDAM, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- En mémoire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz, il y aura 77 ans le 27 janvier, l'artiste hollandais Ben Mechanicus (4 mai 1963) a créé une œuvre d'art contemporain. En utilisant des figurines Playmobil dans une vidéo d'animation, il veut montrer aux jeunes générations ce qui s'est passé pendant la guerre, sans rendre les images trop macabres.

« Toutes les photos et vidéos de cette période sont en noir et blanc ou ont un aspect granuleux. La génération actuelle, avec ses smartphones et sa culture vidéo, ne s'y identifie pas. Avec cette animation, je voulais créer quelque chose de visuel et d'impressionnant pour tous les âges, a expliqué Ben Mechanicus. Je montre tout le processus mécanique de l'extermination d'une race, tel qu'il était. Cela n'a encore jamais été fait pour les jeunes. »

La courte vidéo d'animation dépeint en silence l'histoire indicible des victimes, systématiquement assassinées par les nazis : l'arrivée des trains, les bagages confisqués, les cheveux coupés et les personnes déshabillées. La vidéo dépeint ensuite comment les personnes ont été enfermées dans les chambres à gaz, le gazage, l'enlèvement des corps et leur combustion, et même l'extraction des dents en or. Malgré les figurines, la violence, les exécutions par les pelotons d'exécution et la potence restent terrifiantes.

Mechanicus a offert son travail au Rijksmuseum. Bien que le musée ne collectionne pas l'art contemporain, le conservateur des collections du XXe siècle Harm Stevens a néanmoins été impressionné. Il qualifie History Art d'« expérience funèbre ».

Selon Mechanicus, l'artiste joue un rôle important d'expression, d'un point de vue social. « Toutes mes idées, toutes mes représentations sociales de cette époque, je les transforme en œuvres d'art, qui engendrent une interaction autour du cœur de l'œuvre », a-t-il expliqué.

Dans ses œuvres antérieures, comme « The Nine of Why », il dénigrait la violence, la guerre, la colère et la haine, et dans son œuvre « The Right to Exist », les donneurs de sperme anonymes. « Un acte insensé, a-t-il déclaré. Comment pouvez-vous dissimuler la moitié de l'existence de quelqu'un, de son passé et de son présent ? »

Le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau a été libéré par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. Sur les 1,3 million de personnes qui y ont été déportées, environ 1,1 million sont mortes. La libération est commémorée dans le monde entier. La vidéo d'animation History Art de Mechanicus est disponible gratuitement à l'adresse https://we.tl/t-ab72exUSKO .

