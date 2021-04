Hitachi neemt GlobalLogic over, een toonaangevend Amerikaans bedrijf op het gebied van Digital Engineering Services

De overname versnelt de digitale transformatie van sociale infrastructuur op wereldschaal door de geavanceerde Digital Engineering Services van GlobalLogic af te stemmen op de Lumada-portefeuille van Hitachi

TOKYO, 5 april 2021 /PRNewswire/ -- Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, "Hitachi") heeft vandaag aangekondigd dat het GlobalLogic Inc. zal overnemen (President en CEO: Shashank Samant, "GlobalLogic"), een toonaangevend, in de VS gevestigd bedrijf voor digitale technische diensten. De overname is gebaseerd op de definitieve overeenkomst tussen Hitachi Global Digital Holdings Corporation ("HGDH"), een Amerikaanse dochteronderneming, een door HGDH voor de overname opgerichte SPC en GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc., de moedermaatschappij van GlobalLogic. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en reglementaire goedkeuringen en zal naar verwachting eind juli 2021 worden afgerond.

Door de overname verwacht Hitachi dat de toevoeging van de geavanceerde digitale engineeringcapaciteiten van GlobalLogic en haar solide klantenbestand, waaronder grote technologiebedrijven, de digitale portefeuille van "Lumada" zal versterken."*1 Hitachi Vantara LLC, een in de VS gevestigde dochteronderneming van Hitachi en haar activiteiten op het gebied van digitale infrastructuur, gegevensbeheer en digitale oplossingen, speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van de groei van de Lumada-activiteiten op de wereldmarkt.

De overname zal synergieën creëren binnen de vijf sectoren van Hitachi - IT, Energie, Industrie, Mobiliteit en Smart Life - en de automotive systems-activiteit (Hitachi Astemo) door het versnellen van de geavanceerde digitale transformatie van sociale infrastructuur zoals spoorwegen, energie en gezondheidszorg op wereldschaal. Via haar activiteit van sociale innovatie, die tot stand komt door gezamenlijke creatie met klanten, streeft Hitachi ernaar de sociale, ecologische en economische waarde voor haar klanten te vergroten en een duurzame maatschappij te realiseren.

*1 Lumada is de naam van Hitachi's geavanceerde digitale oplossingen en diensten voor het omzetten van gegevens in inzichten die de digitale transformatie van sociale infrastructuur stimuleren.

GlobalLogic, met hoofdkantoor in Silicon Valley, is een toonaangevend bedrijf in de snelgroeiende markt voor digitale-engineeringsdiensten. Met meer dan 20.000 professionals in 14 landen beheert GlobalLogic ontwerpstudio's en centra voor softwareproductengineering over de hele wereld.

GlobalLogic beschikt over diepgaande "chip-to-cloud"-technologie voor geavanceerde softwareproductengineering, alsook over vaardigheden op het gebied van ervaringsontwerp en expertise in verticale bedrijfstakken. Door deze capaciteiten te combineren, helpt GlobalLogic klanten nieuwe inkomstenstromen en incrementele waarde voor hun klanten te genereren door innovatieve software te ontwerpen en te ontwikkelen waarop producten, platforms en digitale ervaringen draaien. Het bedrijf heeft een solide klantenbestand met meer dan 400 klanten die bestaan uit marktleiders en grote merken in belangrijke sectoren zoals communicatie, financiële diensten, auto's, gezondheidszorg & biowetenschappen, technologie, media en entertainment, en productie.

Investeringen in digitale transformatie (DX) nemen wereldwijd in versneld tempo toe. IDC voorspelt dat in 2022 65% van het mondiale BBP gedigitaliseerd zal zijn, aangedreven door producten en diensten van digitaal getransformeerde ondernemingen. *2

Bovendien zal de totale bereikbare markt voor digitale engineering volgens Zinnov (een onderzoeks- & adviesbureau gespecialiseerd in productengineering en digitale transformatie) groeien tot 1,1 biljoen US dollar in 2025, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 19%.*3

*2 *Bron: Persbericht IDC, 29 oktober 2020: IDC onthult voorspellingen voor wereldwijde digitale transformatie voor 2021; 65% van het mondiale bbp gedigitaliseerd in 2022, goed voor meer dan $6,8 biljoen aan directe DX-investeringen van 2020 tot 2023

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420 *3 *Bron: Zinnov-zones voor onderzoek op het gebied van engineering en R&D (dia 3) https://zinnov.com/zinnov-zones-engineering-rd-services-2019/

In deze cijfers is het COVID-19-effect niet opgenomen.

Digitale transformatie blijft een prioriteit voor organisaties overal ter wereld, en de COVID-19 pandemie heeft de vraag naar nieuwe datagedreven bedrijfsmodellen, klantervaringen en verbonden ecosystemen alleen maar doen toenemen. Veel organisaties missen echter de kennis en ervaring om nieuwe digitale platforms te ontwerpen en in te zetten. Zij worden ook uitgedaagd door het tekort aan vaardigheden die nodig zijn om digitale producten te bouwen en nieuwe interactiemodellen en digitale ervaringen te ontwerpen, zoals nieuwe digitale manieren om te winkelen of nieuwe modellen voor het verstrekken en ontvangen van gezondheidszorg. Tegen deze achtergrond neemt de vraag naar de diensten van GlobalLogic snel toe en heeft de gecombineerde onderneming betere toegang tot deze enorme marktkans.

Hitachi heeft initiatieven gestimuleerd om de sociale infrastructuur, zoals spoorwegen en energie, te transformeren en geavanceerder en intelligenter te maken, aan de hand van zijn digitale technologie, om zo een transformatie tot wereldleider in de Social Innovation Business te verwezenlijken. Als onderdeel van zijn tussentijds managementplan voor 2021 heeft Hitachi zich eerder verbonden aan de strategie om 1 biljoen yen te investeren in groei in de IT-sector*4, voornamelijk via Hitachi Vantara, om digitale capaciteiten te versterken, waaronder digitale producten, oplossingen, partnerschappen, front- en leveringscapaciteiten. GlobalLogic zal een integraal onderdeel en een groeimotor vormen van Hitachi's portfolio van Lumada-gebaseerde digitale oplossingen en diensten.

*4 Hitachi, Ltd., presentatiemateriaal van de IT-sector op Hitachi IR Day 2019

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/06/190604/20190604_01_it_presentation_en.pdf

Toshiaki Higashihara, President & CEO van Hitachi: "De overname van GlobalLogic creëert een spannende nieuwe kans voor Hitachi om ons aanbod van Lumada-oplossingen en -diensten uit te breiden, waarde te bieden aan klanten in hun digitale transformatieproces en onze Lumada-activiteiten wereldwijd te laten groeien. De synergie van GlobalLogic's toonaangevende ervaringsontwerp en -innovatie met Hitachi's expertise in IT, operationele technologie en producten, zal ons helpen uitgroeien tot wereldwijd leidend vernieuwer op het gebied van digitale transformatie in sociale infrastructuur. Samen zullen we nieuwe sociale, ecologische en economische waarde creëren voor onze wereldwijd groeiende klantbedrijven en de QoL (levenskwaliteit) voor mensen verhogen door bij te dragen aan het realiseren van een duurzame samenleving."

"Bedrijven in elke sector transformeren met digitale technologie - om klanten beter te betrekken, nieuwe inkomstenstromen te creëren en de levenskwaliteit te verhogen", aldus Shashank Samant, President en CEO van GlobalLogic. "We hebben een geweldige kans voor ons liggen en we zijn verheugd om deze reis met Hitachi te beginnen, waarbij we onze gezamenlijke vaardigheden, technologieën en marktaanwezigheid combineren om onze klanten meer waarde te bieden bij de transformatie van hun bedrijven."

De inkomsten van GlobalLogic zullen naar verwachting ongeveer 1,2 miljard dollar (ongeveer 129,6 miljard yen*5) bedragen met aangepaste EBITDA*6-marges van meer dan 20% in het fiscale jaar 2021. Met een hoog winstgevendheidsprofiel en een sterke CAGR van de inkomsten streeft GlobalLogic naar een aangepaste EBITDA van meer dan 1 miljard US dollar (ongeveer 108,0 miljard yen) tegen het fiscale jaar 2028.

HGDH en GlobalLogic Worldwide Holdings hebben overeenstemming bereikt over een vermogenswaarde van 8,5 miljard US dollar (ca. 918,0 miljard yen) met een ondernemingswaarde van 9,5 miljard US dollar (ca. 1.026,0 miljard yen). Dit komt overeen met respectievelijk ongeveer 37,4x in CY2021 en 29,4x in CY2022 van de verwachte aangepaste EBITDA en ligt binnen het berekeningsbereik van Hitachi's vergelijkbare bedrijfsanalyse en de discounted cash flow-methode. De totale overnamekosten, inclusief de aflossing van de rentedragende schuld van GlobalLogic, zullen naar verwachting 9,6 miljard US dollar (circa 1.036,8 miljard yen) bedragen.

*5 Omgerekend tegen de koers van 108 yen voor de Amerikaanse dollar. *6 EBITDA op standalone basis, aangepast voor op aandelen gebaseerde vergoedingen en eenmalige kosten.

Hitachi zal GlobalLogic Worldwide Holdings overnemen via een fusie waarbij MergeCo H Global Inc. ("SPC") betrokken is, een door HGDH met het oog op de transactie opgerichte dochteronderneming. Bij deze overname zal de methode van de "omgekeerde driehoeksfusie" worden toegepast. Meer bepaald zal SPC worden gefuseerd met en opgaan in GlobalLogic Worldwide Holdings, die de overblijvende onderneming zal zijn. Wanneer de ondernemingen fuseren, zal HGDH of SPC contanten verstrekken aan de aandeelhouders van GlobalLogic Worldwide Holdings, waarna alle uitstaande aandelen van GlobalLogic Worldwide Holdings zullen worden ingetrokken. Alle aandelen van SPC die door HGDH worden gehouden, zullen worden omgezet in gewone aandelen van GlobalLogic Worldwide Holdings, de overblijvende vennootschap. Aldus zal HGDH 100% van de uitstaande aandelen van GlobalLogic Worldwide Holdings, de overblijvende onderneming, verwerven en zullen GlobalLogic Worldwide Holdings en GlobalLogic volledige dochterondernemingen van HGDH worden.

De transactie zal naar verwachting worden afgerond tegen eind juli 2021 en is gebonden aan de gebruikelijke voorwaarden en wettelijke goedkeuringen.

Credit Suisse Securities (USA) LLC trad op als financieel adviseur van Hitachi in verband met de transactie en Shearman & Sterling LLP trad op als juridisch adviseur. Goldman Sachs & Co. LLC and J.P. Morgan Securities LLC traden op als financiële adviseurs en Kirkland & Ellis LLP was juridisch adviseur voor GlobalLogic.

Profiel dochteronderneming: GlobalLogic Worldwide Holdings (Overblijvende vennootschap) Naam: GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. Hoofdkantoor San Jose, Californië, Verenigde Staten Titel en naam van vertegenwoordiger President en CEO: Shashank Samant Beschrijving van het bedrijf Productontwikkelingsdiensten over de volledige levenscyclus, ontwerp van gebruikservaring, productontwerp, content engineering, productonderzoek en -ideeën, duurzame engineering, productengineering, producttesten en kwaliteitsborging en herplatformering van producten Oprichtingsdatum 22 september 2000 Kapitaal 1.557.448 duizend US dollar Belangrijke aandelenbelangen en hun interestratio Canada Pension Plan Investment Board: c.45% Partners Group Holding AG: c.45% Particulieren (leidinggevenden van GlobalLogic Worldwide Holdings en anderen): c.10% Relatie tussen Hitachi en het bedrijf Kapitaalsverhouding Geen Personeelsverhouding Geen Transactieverhouding Geen

Financiële resultaten van GlobalLogic Worldwide Holdings in de afgelopen twee jaar*7 (miljoen US dollar) Einde belastingjaar Maart 2020 Maart 2019 Totaal activa 2.558,3 2.445,8 Opbrengst 771,1 646,6 Aangepaste EBITDA*8 179,5 145,6 Aangepaste bedrijfsresultaten*8 63,4 31,1 *7 Het financiële resultaat voor het boekjaar eindigend in maart 2018 is niet opgenomen gezien de impact van de overname van GlobalLogic Holdings Limited door GlobalLogic Worldwide Holdings in augustus 2018. *8 Aangepast voor op aandelen gebaseerde vergoedingen en eenmalige kosten.

Bedrijfsprofiel: HGDH (onderneming die aandelen opkoop) Naam: Hitachi Global Digital Holdings Corporation Hoofdkantoor Santa Clara, Californië, Verenigde Staten Titel en naam van vertegenwoordiger Toshiaki Tokunaga CEO & Voorzitter van de Raad van Bestuur Bedrijfsomschrijving Holdingmaatschappij; oefent geen bedrijfsactiviteiten uit en bezit geen noemenswaardige activa naast haar belangen in haar dochterondernemingen Oprichtingsdatum 1 april 2008 Kapitaal 1.442.641 duizend US dollar Belangrijkste aandeelhouders en hun deelneminsgspercentages Hitachi, Ltd.: 100%

Schema Datum van het besluit op de Vergadering van de Raad van Bestuur 31 maart 2021 Ondertekening van de overeenkomst 31 maart 2021 Afsluitingsdatum van de transactie Tegen eind juli 2021 (gepland)

Aantal te verwerven aandelen, aandelenbezit voor en na de verwerving, en verwervingsprijs Aantal aandelen in bezit vóór verandering 0 Aantal te verwerven aandelen 100 Aanschaffingswaarde van de aandelen Ca. 8,5 miljard dollar (ca. 918,0 miljard yen)*9 Daarnaast zullen de advieskosten en andere uitgaven naar verwachting ongeveer 50 miljoen US dollar bedragen (geraamd bedrag en ongeveer 5,4 miljard yen) Aantal aandelen in bezit na wijziging 100 Verhouding gehouden stemrechten 100% *9 Omgerekend tegen de koers van 108 yen voor de Amerikaanse dollar.

Invloed op de financiële vooruitzichten van Hitachi

De invloed van deze transactie op de geconsolideerde resultaten voor het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2022 zal worden bekendgemaakt zodra deze is vastgesteld.

Referentie] Geconsolideerde financiële vooruitzichten voor het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2021 (bekendgemaakt op 3 februari 2021) en geconsolideerde financiële resultaten van het voorbije fiscale jaar (miljoen yen)



Opbrengsten Aangepast bedrijfsresultaat*10 Inkomsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór winstbelastingen Netto-opbrengst Netto-opbrengst toekomend aan aandeelhouders van Hitachi, Ltd Prognose voor fiscaal 2020 (jaar eindigend op 31 maart 2021) 8.300.000 420.000 671.000 370.000 370.000 Geconsolideerde financiële resultaten voor het boekjaar 2019 (jaar afgesloten op 31 maart 2020) 8.767.263 661.883 180.268 127.246 87.596 *10 Het aangepast bedrijfsresultaat is de opbrengst verminderd met de kostprijs van verkochte goederen en met de verkoop-, algemene en administratieve kosten.

Waarschuwing

Bepaalde verklaringen in dit document zijn mogelijk "toekomstgerichte verklaringen" zoals gedefinieerd in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke "toekomstgerichte verklaringen" geven de huidige visie van het management weer met betrekking tot bepaalde toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties en omvatten elke verklaring die niet rechtstreeks verband houdt met enig historisch of actueel feit. Woorden als "verwachten", "geloven", "verwachten", "schatten", "voorspellen", "voornemen", "plannen", "projecteren" en soortgelijke uitdrukkingen die wijzen op toekomstige gebeurtenissen en tendensen kunnen duiden op "toekomstgerichte verklaringen" Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op thans beschikbare informatie en zijn onderhevig aan diverse risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de "toekomstgerichte verklaringen" worden voorspeld of gesuggereerd en van historische trends. Bepaalde "toekomstgerichte verklaringen" zijn gebaseerd op huidige veronderstellingen over toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet accuraat blijken te zijn. Er mag niet te veel vertrouwen worden gesteld in "toekomstgerichte verklaringen", die enkel gelden op de datum van dit verslag.

Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in "toekomstgerichte verklaringen" worden voorspeld of geïmpliceerd en van historische trends, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

verergering van de sociale en economische gevolgen van de verspreiding van COVID-19;

economische omstandigheden, waaronder consumentenuitgaven en investeringen in fabrieken en apparatuur in de belangrijkste markten van Hitachi, evenals de vraag in de belangrijkste industriële sectoren die Hitachi bedient;

wisselkoersschommelingen van de yen ten opzichte van andere valuta's waarin Hitachi belangrijke verkopen doet of waarin de activa en passiva van Hitachi luiden;

opzichte van andere valuta's waarin Hitachi belangrijke verkopen doet of waarin de activa en passiva van Hitachi luiden; onzekerheid over het vermogen van Hitachi om toegang te krijgen, of toegang te krijgen tegen gunstige voorwaarden, tot liquiditeit of langetermijnfinanciering;

onzekerheid over de algemene marktprijsniveaus voor aandelen, waarvan dalingen Hitachi ertoe kunnen nopen om aandelen die het bezit af te waarderen;

schommelingen in de prijs van grondstoffen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, aardolie en andere materialen, zoals koper, staal, aluminium, kunstharsen, zeldzame metalen en zeldzame aardmetalen, of tekorten aan materialen, onderdelen en componenten;

schattingen, schommelingen in de kosten en annulering van langlopende projecten waarvoor Hitachi de percentage-of-completion-methode gebruikt om de omzet uit de verkoop te boeken;

percentage-of-completion-methode gebruikt om de omzet uit de verkoop te boeken; de toegenomen commoditisering van en scherpere prijsconcurrentie voor producten;

onzekerheid over het vermogen van Hitachi om bekwaam personeel aan te trekken en te behouden;

onzekerheid over het vermogen van Hitachi om tijdig en op kostenefficiënte wijze producten te blijven ontwikkelen en op de markt te brengen waarin nieuwe technologieën zijn verwerkt, en om ervoor te zorgen dat dergelijke producten door de markt worden geaccepteerd;

schommelingen in de vraag naar producten, enz. en de capaciteit van de industrie;

onzekerheid over het vermogen van Hitachi om maatregelen te nemen ter vermindering van de mogelijke negatieve gevolgen van schommelingen in de vraag naar producten, enz., wisselkoersen en/of grondstofprijzen of tekorten aan materialen, onderdelen en componenten;

kredietvoorwaarden van de klanten en leveranciers van Hitachi;

onzekerheid over het vermogen van Hitachi om de verwachte voordelen van haar strategie ter versterking van haar Social Innovation Business te realiseren;

onzekerheid over het succes van overnames van andere bedrijven, joint ventures en strategische allianties en de mogelijkheid om daarmee verband houdende kosten te maken;

onzekerheid over het welslagen van de herstructureringsinspanningen om het beheer efficiënter te maken door ondermaats presterende activiteiten af te stoten of anderszins te beëindigen, en om het concurrentievermogen te versterken;

algemene sociaaleconomische en politieke omstandigheden en het regelgevings- en handelsklimaat van landen waar Hitachi zaken doet, met name Japan , Azië, de Verenigde Staten en Europa, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte invoerbeperkingen door andere naties en verschillen in commerciële en zakelijke gewoonten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele voorwaarden en arbeidsverhoudingen;

, Azië, de Verenigde Staten en Europa, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte invoerbeperkingen door andere naties en verschillen in commerciële en zakelijke gewoonten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele voorwaarden en arbeidsverhoudingen; de mogelijkheid van aanzienlijke verliezen op Hitachi's investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures;

onzekerheid over het welslagen van de herziening van de kostenstructuur;

de mogelijkheid van verstoring van de activiteiten van Hitachi door natuurrampen, zoals aardbevingen en tsunami's, de verspreiding van besmettelijke ziekten, en geopolitieke en sociale instabiliteit, zoals terrorisme en conflicten;

onzekerheid over de uitkomst van rechtszaken, reglementaire onderzoeken en andere juridische procedures waarbij de vennootschap, haar dochterondernemingen of haar geassocieerde deelnemingen, en joint ventures partij zijn geworden of kunnen worden;

de mogelijkheid van het oplopen van kosten als gevolg van gebreken in producten of diensten van Hitachi;

onzekerheid over het vermogen van Hitachi om de integriteit van haar informatiesystemen te handhaven, evenals over het vermogen van Hitachi om haar vertrouwelijke informatie of die van haar klanten te beschermen;

onzekerheid over de toegang van Hitachi tot bepaalde intellectuele eigendommen, of het vermogen van Hitachi om deze te beschermen; en

onzekerheid over de nauwkeurigheid van de belangrijkste veronderstellingen die Hitachi gebruikt om de aan personeelsbeloningen gerelateerde kosten te evalueren.

De hierboven genoemde factoren zijn niet allesomvattend en vormen een aanvulling op andere factoren die elders in dit rapport en in ander door Hitachi gepubliceerd materiaal zijn opgenomen.

Over Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), met hoofdkantoor in Tokio, Japan, richt zich op zijn Social Innovation Business, waarin informatietechnologie (IT), operationele technologie (OT) en producten worden gecombineerd. De geconsolideerde inkomsten van het bedrijf voor het fiscale jaar 2019 (eindigend op 31 maart 2020) bedroegen in totaal 8.767,2 miljard yen (80,4 miljard dollar), en het had wereldwijd ongeveer 301.000 mensen in dienst. Hitachi stimuleert digitale innovatie in vijf sectoren - Mobiliteit, Smart Life, Industrie, Energie en IT - door middel van Lumada, Hitachi's geavanceerde digitale oplossingen, diensten en technologieën voor het omzetten van gegevens in inzichten om digitale innovatie te stimuleren. Haar doel is oplossingen te leveren die de sociale, ecologische en economische waarde voor haar klanten verhogen. Voor meer informatie over Hitachi verwijzen we naar de website van de onderneming op https://www.hitachi.com .

