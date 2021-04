Hitachi va acquérir GlobalLogic, une entreprise américaine de services d'ingénierie numérique de premier plan

L'acquisition accélérera la transformation numérique de l'infrastructure sociale à l'échelle mondiale en alignant les services d'ingénierie numérique avancée de GlobalLogic sur le portefeuille Lumada d'Hitachi

TOKYO, 3 avril 2021 /PRNewswire/ -- Hitachi, Ltd. (TSE : 6501, « Hitachi ») a annoncé ce jour qu'elle allait acquérir GlobalLogic Inc. (Président et PDG : Shashank Samant, « GlobalLogic »), une société de services d'ingénierie numérique de premier plan basée aux États-Unis. L'acquisition est basée sur l'accord définitif entre Hitachi Global Digital Holdings Corporation (« HGDH »), une filiale américaine, une société ad hoc établie par HGDH pour l'acquisition et GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. la société mère de GlobalLogic. La transaction est soumise aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires, et elle devrait être finalisée d'ici la fin juillet 2021.

Grâce à cette acquisition, Hitachi s'attend à ce que l'ajout des capacités d'ingénierie numérique avancées de GlobalLogic, et sa solide base de clients comprenant des entreprises technologiques majeures, renforcent le portefeuille numérique de « Lumada ».*1 Hitachi Vantara LLC, une filiale américaine d'Hitachi et son activité d'infrastructure numérique, de gestion des données et de solutions numériques, joue un rôle clé dans la croissance de l'activité de Lumada sur le marché international.

Cette acquisition permettra de créer des synergies entre les cinq secteurs d'Hitachi – informatique, énergie, industrie, mobilité et vie intelligente – et l'activité de systèmes automobiles (Hitachi Astemo) en accélérant la transformation numérique avancée des infrastructures sociales telles que le rail, l'énergie et les soins de santé à l'échelle mondiale. Grâce à son activité d'innovation sociale, réalisée en collaboration avec ses clients, Hitachi vise à accroître la valeur sociale, environnementale et économique pour ses clients et à créer une société durable.

*1 Lumada est le nom des solutions et services numériques avancés d'Hitachi permettant de transformer les données en informations qui favorisent la transformation numérique des infrastructures sociales.

Basée dans la Silicon Valley, GlobalLogic est une entreprise leader sur le marché en pleine expansion des services d'ingénierie numérique. Avec plus de 20 000 professionnels répartis dans 14 pays, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie de produits logiciels dans le monde entier.

GlobalLogic dispose d'une technologie avancée d'ingénierie de produits logiciels « chip-to-cloud », ainsi que de compétences en matière de conception et d'expertise dans les secteurs verticaux. En combinant ces capacités, GlobalLogic aide ses clients à générer de nouvelles sources de revenus et une valeur ajoutée pour leurs clients en concevant et en développant des logiciels innovants qui alimentent des produits, des plates-formes et des expériences numériques. L'entreprise dispose d'une solide base clientèle avec plus de 400 clients comprenant des leaders du marché et des marques de renom dans des secteurs clés tels que les communications, les services financiers, l'automobile, les soins de santé et les sciences de la vie, la technologie, les médias et le divertissement, et l'industrie.

Les investissements dans la transformation numérique (DX) augmentent à un rythme accéléré à l'échelle mondiale. IDC prévoit que 65 % du PIB mondial sera numérisé d'ici 2022, grâce aux produits et services des entreprises transformées numériquement. *2

En outre, selon Zinnov (une société de recherche et de conseil spécialisée dans l'ingénierie des produits et la transformation numérique), le marché total adressable de l'ingénierie numérique atteindra 1,1 trillion de dollars américains d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19 %.*3

*2 Source : Communiqué de presse d'IDC, 29 octobre 2020 : IDC révèle les prévisions mondiales de transformation numérique pour 2021 ; 65 % du PIB mondial sera numérisé d'ici 2022, ce qui entraînera des investissements directs dans la transformation numérique de plus de 6,8 billions de dollars entre 2020 et 2023

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420 *3 Source : Zones Zinnov pour la recherche de services d'ingénierie et de R&D (diapositive 3)https://zinnov.com/zinnov-zones-engineering-rd-services-2019/

Ces chiffres n'incluent pas l'effet COVID-19.

La transformation numérique reste une priorité pour les organisations du monde entier, et la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'accroître la demande de nouveaux modèles commerciaux axés sur les données, d'expériences client et d'écosystèmes connectés. Cependant, de nombreuses organisations manquent de connaissances et d'expérience pour concevoir et déployer de nouvelles plates-formes numériques. Elles sont également confrontées à la pénurie des compétences requises pour créer des produits natifs numériques et concevoir de nouveaux modèles d'interaction et d'expériences numériques, tels que de nouveaux modes d'achat numériques ou de nouveaux modèles pour fournir et recevoir des soins de santé. Dans ce contexte, la demande de services de GlobalLogic augmente rapidement, et la société combinée a un meilleur accès à cette opportunité de marché massive.

Hitachi a encouragé des initiatives visant à transformer et à fournir des infrastructures sociales plus avancées et plus intelligentes, telles que le rail et l'énergie, en utilisant sa technologie numérique, afin de devenir un leader mondial dans le domaine de l'innovation sociale. Dans le cadre de son plan de gestion à moyen terme de 2021, Hitachi s'est précédemment engagé dans une stratégie visant à réaliser des investissements de croissance de 1 000 milliards de yens dans le secteur informatique*4, principalement par le biais d'Hitachi Vantara, afin de renforcer les capacités numériques, notamment les produits, les solutions, les partenariats, les capacités frontales et de livraison numériques. GlobalLogic sera une partie intégrante et un moteur de croissance du portefeuille de solutions et de services numériques Lumada d'Hitachi.

*4 Matériel de présentation d'Hitachi, Ltd., secteur informatique, lors de la journée Hitachi IR 2019.

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/06/190604/20190604_01_it_presentation_en.pdf

Toshiaki Higashihara, président et PDG d'Hitachi, a déclaré : « L'acquisition de GlobalLogic crée une nouvelle opportunité pour Hitachi d'élargir son offre de solutions et de services Lumada, d'apporter de la valeur aux clients dans leur parcours de transformation numérique, et de développer son activité Lumada au niveau mondial. La synergie entre la conception d'expérience et l'innovation de pointe de GlobalLogic et l'expertise d'Hitachi en matière d'informatique, de technologie opérationnelle et de produits, nous aidera à réaliser notre objectif d'être le principal innovateur en matière de transformation numérique dans le domaine de l'infrastructure sociale à l'échelle mondiale. Ensemble, nous créerons une nouvelle valeur sociale, environnementale et économique pour nos entreprises clientes en expansion mondiale et nous améliorerons la qualité de vie des gens en contribuant à la mise en place d'une société durable. »

« Les entreprises de tous les secteurs d'activité se transforment grâce à la technologie numérique, pour mieux engager les clients, créer de nouvelles sources de revenus et améliorer la qualité de vie », a déclaré Shashank Samant, président et PDG de GlobalLogic. « Une formidable opportunité s'offre à nous et nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec Hitachi, en combinant nos compétences collectives, nos technologies et notre présence sur le marché pour offrir une plus grande valeur ajoutée à nos clients qui transforment leurs entreprises. »

Les revenus de GlobalLogic devraient atteindre environ 1,2 milliard de dollars américains (environ 129,6 milliards de yens*5), avec des marges EBITDA*6 ajustées supérieures à 20 % au cours de l'exercice 2021. Avec un profil de rentabilité élevé et un fort TCAC des revenus, GlobalLogic visera à atteindre un EBITDA ajusté de plus d'un milliard de dollars américains (environ 108,0 milliards de yens) d'ici l'exercice 2028.

HGDH et GlobalLogic Worldwide Holdings ont convenu d'une valeur d'équité de 8,5 milliards de dollars américains (environ 918,0 milliards de yens) avec une valeur d'entreprise de 9,5 milliards de dollars américains (environ 1 026,0 milliards de yens). Cela représente environ 37,4 fois l'EBITDA ajusté prévu en 2021 et 29,4 fois en 2022, respectivement, et se situe dans la fourchette de calcul de l'analyse des sociétés comparables d'Hitachi et de la méthode des flux de trésorerie actualisés. Le coût total de l'acquisition, y compris le remboursement de la dette portant intérêt de GlobalLogic, devrait être de 9,6 milliards de dollars américains (environ 1 036,8 milliards de yens).

*5 Converti au taux de 108 yens pour un dollar américain. *6 EBITDA sur une base autonome, ajusté pour la rémunération à base d'actions et les coûts ponctuels non récurrents.

Hitachi va acquérir GlobalLogic Worldwide Holdings par le biais d'une fusion impliquant MergeCo H Global Inc. (« SPC »), une filiale créée par HGDH aux fins de la transaction. Pour cette acquisition, la « méthode de la fusion triangulaire inversée » sera adoptée. Plus précisément, SPC sera fusionnée avec et dans GlobalLogic Worldwide Holdings, qui sera la société survivante. Lorsque les sociétés fusionneront, HGDH ou SPC fourniront des liquidités aux actionnaires de GlobalLogic Worldwide Holdings, après quoi toutes les actions en circulation de GlobalLogic Worldwide Holdings seront annulées. Toutes les actions de SPC détenues par HGDH seront converties en actions ordinaires de GlobalLogic Worldwide Holdings, la société survivante. De cette manière, HGDH acquerra 100 % des actions en circulation de GlobalLogic Worldwide Holdings, la société survivante, et GlobalLogic Worldwide Holdings et GlobalLogic deviendront des filiales à part entière de HGDH.

La clôture de la transaction est prévue pour la fin du mois de juillet 2021 et est soumise aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires.

Credit Suisse Securities (USA) LLC a agi en tant que conseiller financier d'Hitachi dans le cadre de la transaction et Shearman & Sterling LLP en tant que conseiller juridique. Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC ont servi de conseillers financiers et Kirkland & Ellis LLP a servi de conseiller juridique à GlobalLogic.



Profil de la filiale : GlobalLogic Worldwide Holdings (Société survivante) Nom GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. Siège social San Jose, Californie, États-Unis Titre et nom du représentant Président et PDG : Shashank Samant Description de l'activité Services de développement de produits tout au long du cycle de vie, conception de l'expérience utilisateur, conception de produits, ingénierie de contenu, recherche et idéation de produits, ingénierie de soutien, ingénierie de produits, tests de produits et assurance qualité, et remise sur la plate-forme de produits Date d'établissement 22 septembre 2000 Capital 1 557 448 milliers de dollars US Principales participations et leurs ratios d'intérêt Office d'investissement du régime de pensions du Canada : environ 45 % Partners Group Holding AG : environ 45 % Particuliers (dirigeants de GlobalLogic Worldwide Holdings et autres) : environ 10 % Relation entre Hitachi et l'entreprise Relation de capital Aucune Relations personnelles Aucune Relation de transaction Aucune



Résultats financiers de GlobalLogic Worldwide Holdings au cours des deux dernières années*7

(Millions de dollars US) Fin de l'année fiscale Mars 2020 Mars 2019 Total des actifs 2 558,3 2 445,8 Revenus 771,1 646,6 EBITDA ajusté*8 179,5 145,6 Résultat opérationnel ajusté*8 63,4 31,1 *7 Le résultat financier clos en mars 2018 n'est pas inclus compte tenu de l'impact de l'acquisition de GlobalLogic Holdings Limited par GlobalLogic Worldwide Holdings en août 2018. *8 Ajusté pour tenir compte de la rémunération à base d'actions et des coûts ponctuels non récurrents.

Profil de l'entreprise : HGDH (Société pour l'acquisition d'actions) Nom Hitachi Global Digital Holdings Corporation Siège social Santa Clara, Californie, États-Unis Titre et nom du représentant Toshiaki Tokunaga PDG et président du conseil d'administration Description de l'activité Société holding ; ne mène pas d'activités opérationnelles et ne possède pas d'actifs importants autres que ses participations dans ses filiales Date d'établissement 1er avril 2008 Capital 1 442 641 milliers de dollars US Principaux actionnaires et leurs ratios de participation Hitachi, Ltd. : 100 %

Programme Date de la résolution à la Réunion du Conseil d'administration 31 mars 2021 Signature de l'accord 31 mars 2021 Date de clôture de la transaction D'ici fin juillet 2021 (prévu)

Nombre d'actions à acquérir, participations avant et après l'acquisition,

et prix d'acquisition Nombre d'actions détenues avant le changement 0 Nombre d'actions à acquérir 100 Coût d'acquisition des actions Environ 8,5 milliards de dollars US (environ 918,0 milliards de yens)*9 En outre, les frais de conseil et autres dépenses devraient s'élever à environ 50 millions de dollars américains (montant estimé et approximatif de 5,4 milliards de yens) Nombre d'actions détenues après le changement 100 Ratio des droits de vote détenus 100 % *9 Converti au taux de 108 yens pour un dollar américain.

Impact sur les perspectives financières d'Hitachi

L'impact de cette transaction sur les résultats consolidés de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 sera annoncé dès qu'il sera déterminé.

[Référence] Prévisions financières consolidées pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2021 (annoncées le 3 février 2021) et résultats financiers consolidés de l'année fiscale précédente (millions de yens)



Recettes Revenu

d'exploitation

ajusté*10 Revenus des

activités

poursuivies,

avant l'impôt

sur le revenu Revenu net Revenu net

attribuable aux

actionnaires

Hitachi, Ltd. Prévisions pour l'exercice 2020 (année se terminant le 31 mars 2021) 8 300 000 420 000 671 000 370 000 370 000 Résultats financiers consolidés pour l'exercice 2019 (exercice clos le 31 mars 2020) 8 767 263 661 883 180 268 127 246 87 596 *10 Le résultat opérationnel ajusté correspond au chiffre d'affaires moins le coût des ventes ainsi que les frais de vente, généraux et administratifs.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces « déclarations prospectives » reflètent les opinions actuelles de la direction concernant certains événements et performances financières futurs et comprennent toute déclaration qui ne se rapporte pas directement à un fait historique ou actuel. Des mots tels que « anticiper », « croire », « s'attendre », « estimer », « prévoir », « avoir l'intention », « planifier », « projeter » et d'autres expressions similaires qui indiquent des événements et des tendances futures peuvent identifier des « déclarations prospectives. » Ces déclarations sont fondées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés ou sous-entendus dans les « déclarations prospectives » et de tendances historiques. Certaines « déclarations prospectives » sont basées sur des hypothèses actuelles d'événements futurs qui peuvent s'avérer inexactes. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux « déclarations prospectives », car ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent rapport.

Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux projetés ou sous-entendus dans toute « déclaration prospective » et les tendances historiques comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

l'exacerbation des impacts sociaux et économiques de la propagation de la COVID-19 ;

les conditions économiques, notamment les dépenses de consommation et les investissements en usines et en équipements sur les principaux marchés d'Hitachi, ainsi que les niveaux de la demande dans les principaux secteurs industriels desservis par Hitachi ;

les fluctuations du taux de change du yen par rapport aux autres devises dans lesquelles Hitachi réalise des ventes importantes ou dans lesquelles les actifs et les passifs d'Hitachi sont libellés ;

l'incertitude quant à la capacité d'Hitachi à accéder, ou à accéder à des conditions favorables, à des liquidités ou à un financement à long terme ;

l'incertitude quant aux niveaux généraux des prix du marché pour les titres de participation, dont les baisses peuvent obliger Hitachi à déprécier les titres de participation qu'elle détient ;

les fluctuations du prix des matières premières, y compris, sans s'y limiter, le pétrole et d'autres matériaux, tels que le cuivre, l'acier, l'aluminium, les résines synthétiques, les métaux rares, et les minéraux et les terres rares, ou les pénuries de matériaux, de pièces et de composants ;

les estimations, les fluctuations des coûts et l'annulation de projets à long terme pour lesquels Hitachi utilise la méthode du pourcentage d'achèvement pour comptabiliser le produit des ventes ;

la banalisation accrue et l'intensification de la concurrence sur les prix des produits ;

l'incertitude quant à la capacité d'Hitachi à attirer et à conserver du personnel qualifié ;

l'incertitude quant à la capacité d'Hitachi à continuer à développer et à commercialiser des produits intégrant de nouvelles technologies en temps voulu et de manière rentable, et à obtenir l'acceptation de ces produits par le marché ;

les fluctuations de la demande de produits, etc. et la capacité de l'industrie ;

l'incertitude quant à la capacité d'Hitachi à mettre en œuvre des mesures visant à réduire l'impact négatif potentiel des fluctuations de la demande de produits, etc., des taux de change et/ou du prix des matières premières ou des pénuries de matériaux, de pièces et de composants ;

les conditions de crédit des clients et des fournisseurs d'Hitachi ;

l'incertitude quant à la capacité d'Hitachi à réaliser les bénéfices attendus de sa stratégie de renforcement de son activité d'innovation sociale ;

l'incertitude quant au succès des acquisitions d'autres sociétés, des coentreprises et des alliances stratégiques et la possibilité d'encourir des dépenses connexes ;

l'incertitude quant au succès des efforts de restructuration visant à améliorer l'efficacité de la gestion en cédant ou en abandonnant d'une autre manière les activités peu performantes et à renforcer la compétitivité ;

les conditions socio-économiques et politiques générales et l'environnement réglementaire et commercial des pays où Hitachi exerce ses activités, en particulier le Japon, l'Asie, les États-Unis et l' Europe , y compris, sans s'y limiter, les restrictions directes ou indirectes imposées par d'autres nations sur les importations et les différences dans les coutumes commerciales et d'affaires, y compris, sans s'y limiter, les conditions et les termes contractuels et les relations de travail ;

, y compris, sans s'y limiter, les restrictions directes ou indirectes imposées par d'autres nations sur les importations et les différences dans les coutumes commerciales et d'affaires, y compris, sans s'y limiter, les conditions et les termes contractuels et les relations de travail ; le potentiel de pertes importantes sur les investissements d'Hitachi dans les entreprises associées et les coentreprises mises en équivalence ;

l'incertitude quant au succès de la révision de la structure des coûts ;

la possibilité d'une perturbation des activités d'Hitachi par des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des tsunamis, la propagation de maladies infectieuses et l'instabilité géopolitique et sociale telle que le terrorisme et les conflits ;

l'incertitude quant à l'issue de litiges, d'enquêtes réglementaires et d'autres procédures judiciaires auxquels la société, ses filiales ou ses sociétés associées selon la méthode de la mise en équivalence, et les coentreprises sont devenues ou pourraient devenir parties ;

la possibilité d'encourir des dépenses résultant de tout défaut des produits ou services d'Hitachi ;

l'incertitude quant à la capacité d'Hitachi à maintenir l'intégrité de ses systèmes d'information, ainsi que la capacité d'Hitachi à protéger ses informations confidentielles ou celles de ses clients ;

l'incertitude quant à l'accès d'Hitachi à certaines propriétés intellectuelles ou à sa capacité à les protéger ; et

l'incertitude quant à l'exactitude des hypothèses clés utilisées par Hitachi pour évaluer ses coûts liés aux avantages sociaux.

Les facteurs énumérés ci-dessus ne sont pas exhaustifs et s'ajoutent à d'autres facteurs contenus ailleurs dans ce rapport et dans d'autres documents publiés par Hitachi.

À propos d'Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon, se concentre sur ses activités d'innovation sociale qui combinent les technologies de l'information (TI), les technologies opérationnelles (TO) et les produits. Le chiffre d'affaires consolidé de la société au titre de l'exercice 2019 (clos le 31 mars 2020) s'est élevé à 8 767,2 milliards de yens (80,4 milliards de dollars), et la société employait environ 301 000 personnes dans le monde. Hitachi stimule l'innovation numérique dans cinq secteurs : mobilité, vie intelligente, industrie, énergie et informatique - grâce à Lumada, les solutions, services et technologies numériques avancés d'Hitachi pour transformer les données en informations pour stimuler l'innovation numérique. Son objectif est de fournir des solutions qui augmentent la valeur sociale, environnementale et économique pour ses clients. Pour plus d'informations sur Hitachi, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse suivantehttps://www.hitachi.com.

