HitBTC Exchange lista criptomoeda Crown Sovereign (CSOV) resistente à computação quântica em 23 de dezembro de 2021

NEWPORT BEACH, Califórnia, 23 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O token Crown Sovereign (CSOV), criado de forma inovadora pela Crown Sterling Limited LLC, uma provedora de soluções em criptografia e ativos digitais, estará listado na HitBTC Exchange a partir de 23 de dezembro de 2021. O token CSOV é respaldado por um protocolo de segurança de blockchain resistente à computação quântica, desenvolvido exclusivamente pela Crown Sterling. O CSOV foi projetado com sucesso para ser o primeiro serviço de blockchain para criptografia One-Time Pad, proporcionando comunicação segura, proteção de dados e controle.

O CSOV permite que os titulares de tokens paguem pela transmissão segura de seus dados com cada transação no Crown Sterling Wallet, o aplicativo de transferência de dados e mensagens nativo da Crown Sterling. Como os dados estão se tornando o ativo mais valioso da era digital, o CSOV atua como uma ferramenta que permitirá aos indivíduos proteger, controlar e monetizar seus dados em uma era de vulnerabilidade e monopolização tecnológicas, em grande parte, não regulamentadas.

A blockchain da Crown Sterling é uma rede ativa na blockchain Polkadot e é a primeira a implementar a criptografia One-Time Pad resistente à computação quântica como uma opção para a função de transição de estado de uma blockchain, que é o fluxo de processos de transações em uma rede. A Crown Sterling tem sua base na Polkadot para proporcionar transações simultâneas e de alta velocidade e a integração de soluções personalizadas de criptografia, que a Polkadot permite.

"O token é respaldado por serviços públicos reais: criptografia resistente à computação quântica e NFTs resistentes à computação quântica, além de outras tecnologias de compressão futura. Com o CSOV, os consumidores poderão transformar seus próprios ativos digitais em NFTs, incluindo dados, capacitando produtores originais com a capacidade de reivindicar, proteger, controlar e monetizar seus ativos digitais. Estamos entusiasmados com a expansão dos serviços públicos de nossos tokens por meio de nossa ampla oferta de produtos e esforços contínuos de desenvolvimento", disse Robert Grant, CEO e cofundador da Crown Sterling.

Para mais informações sobre o CSOV e a tecnologia de soberania de dados, acesse https://csov.crownsterling.io/csov e leia o artigo. Para anúncios e novidades, entre no canal do Telegram e siga o CSOV no Twitter.

Sobre a Crown Sterling Limited

A Crown Sterling é pioneira em tecnologias de soberania de dados pessoais e foi a primeira a implementar a criptografia One-Time Pad resistente à computação quântica como uma opção para a função de transição de estado de uma blockchain, que é o fluxo de processos de transações em uma rede. O Crown Sovereign (CSOV), um token de serviços públicos resistente à computação quântica, permite que os usuários participem da ampla gama de ofertas de produtos, incluindo criptografia e NFTs resistentes à computação quântica, além de outras tecnologias de compressão futura. A Crown Sterling espera se tornar a plataforma líder de gestão de dados e ativos digitais. Para mais informações, acesse https://www.crownsterling.io/.

