HITEC anuncia HITEC 50 de 2022 - Principais líderes hispânicos em tecnologia da América Latina, Espanha e Portugal

CHICAGO, 19 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A HITEC, organização de liderança executiva de primeira linha, reconhecida globalmente por executivos de negócios e tecnologia de nível sênior, anunciou hoje os vencedores do prêmio HITEC 50.

A premiação HITEC 50 reconhece e homenageia as contribuições e conquistas dos executivos e empreendedores hispânicos mais influentes e notáveis do setor de tecnologia da América Latina, Espanha e Portugal. Aqueles que são indicados ou que se candidatam ao prêmio são avaliados com base em suas conquistas no setor e cenário de tecnologia, que estão em constante mudança, e por suas atividades de mentoria e desenvolvimento profissional.

Os ganhadores do prêmio HITEC 50 representam os talentos do mais alto nível, que estão causando um impacto positivo no setor de tecnologia e que servem como exemplos para a próxima geração de líderes que estão prosperando em suas respectivas empresas e comunidades. Todos os anos, a HITEC recebe inúmeras inscrições e indicações para esse prêmio, e a cada ano, com um grupo crescente de candidatos merecedores, o prêmio se torna mais competitivo. Os premiados do HITEC 50 são os melhores dos melhores; a "crème de la crème", e é uma honra poder reconhecer os premiados a cada ano.

"Parabéns!", disse Lúcia Soares, membro da diretoria e presidente do comitê de premiação. "Em reconhecimento ao papel cada vez maior da tecnologia na transformação dos negócios, a HITEC continua a reconhecer os executivos de negócios e tecnologia que produzem resultados excepcionais e impulsionam mudanças transformadoras, ao mesmo tempo que inspiram e desenvolvem a próxima geração de líderes da tecnologia. Estamos honrados por ter analisado as inscrições de muitos líderes merecedores e temos orgulho de publicar o HITEC 50 de 2022, uma representação de elite dos líderes hispânicos de tecnologia na Espanha, Portugal e América Latina."

O objetivo desse prêmio não é só reconhecer pessoas talentosas e destacar suas conquistas, mas também promover o crescimento comercial e profissional para os membros da HITEC e, finalmente, ajudar a construir e desenvolver relacionamentos comerciais estratégicos que incentivarão o crescimento do setor em todo o mundo.

"Continuo a me surpreender com a expansão da presença global dos líderes hispânicos de tecnologia à medida que o mundo se torna ainda mais impulsionado pela tecnologia", disse Guillermo Diaz Jr., presidente da HITEC. "O que é ainda mais poderoso é ver mais diversidade de gênero na tecnologia, e esses 50 grandes líderes são o exemplo para a próxima geração, para que eles 'possam ser o que podem ver'."

Clique aqui para ver a lista completa dos premiados pelo HITEC 50.

FONTE HITEC

