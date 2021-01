HITEC anuncia los nuevos miembros del consejo

CHICAGO, 23 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- HITEC, la principal organización de liderazgo ejecutivo internacional de ejecutivos sénior de negocios y tecnología que desarrollaron carreras sobresalientes en tecnología, anunció hoy la adición de tres nuevos líderes hispanos de tecnología a su consejo de directores:

Jonathan Echeverria , director general - Infraestructura de tecnología, Bank of America

, director general - Infraestructura de tecnología, Bank of America Yamila Harris , directora global de Prestación de servicios de TI, Munich Re

, directora global de Prestación de servicios de TI, Munich Re Jesus Mantas, socio director mayoritario, IBM Global Business Services, IBM

El Consejo de directores de HITEC impulsa las iniciativas estratégicas de la organización y está compuesto por los principales líderes de diversas empresas e industrias.

"Estoy deseoso de trabajar con estos distinguidos e innovadores líderes a medida que seguimos desarrollando nuestra visión para conectar, inspirar y cultivar la próxima generación de profesionales y ejecutivos de tecnología que resultan ser de descendencia hispana", dijo Omar Duque, presidente de HITEC.

"Es todo un honor unirse al Consejo de directores de HITEC y servir a la organización en esta nueva función. HITEC no solo ha generado un impacto tremendo en mi vida personal, sino también en las vidas de muchos otros en la comunidad hispana de TI. Es por ello que significa tanto para mí poder devolver el favor y retribuir a esta fenomenal organización y a la 'familia' extendida de HITEC. Confío en que juntos llevaremos la organización a nuevos niveles y nos mantendremos fieles a nuestros valores fundamentales y el compromiso de presionar y tirar hacia arriba", dijo Yamila H. Harris.

"El desarrollo de la representación comienza con los individuos hispanos y latinos que buscan líderes hispanos y latinos en los roles y carreras que aspiran tener", dijo Jonathan Echeverria. "Después de apoyar el Programa de ejecutivos emergentes durante los últimos cinco años, he visto de primera mano el impacto positivo y el éxito de la misión de HITEC. HITEC provee la oportunidad de conectarse con líderes y ejecutivos experimentados; no importa en qué punto de su carrera se encuentre, ya sea que empiece apenas o si es usted un ejecutivo establecido, siempre hay una oportunidad de conectarse y aprender unos de otros. No hay un mejor momento que justo ahora para fomentar esperanza y apoyo dentro de nuestra comunidad de tecnología hispana y latina. Dado mi compromiso personal y el de mi empresa con la diversidad e inclusión, fue un honor que me pidieran servir y apoyar a HITEC en esta función. Espero con ansias ver lo que lograremos en el futuro", dijo Echeverria.

"Me complace unirme a un grupo tan inspirador de líderes hispanos en el Consejo de HITEC y contribuir para expandir el impacto de HITEC en EE. UU. y todo el mundo", dijo Jesús Mantas. "Mientras que el 18 % de la población en EE. UU. es hispana, solo el 4 % está en posiciones de liderazgo. HITEC es la organización con un historial claro que puede ayudar a los hispanos a cerrar esta brecha de liderazgo con programas determinados y escalables. Deseo acelerar el progreso en esa misión", dijo Mantas.

HITEC mantiene su compromiso de ser la organización líder para los hispanos en tecnología e innovación, y en ayudar a crear la próxima generación de ejecutivos de tecnología hispanos.

"Estoy sumamente orgulloso de nuestros miembros del consejo por su instrumental apoyo mientras guiábamos a la organización durante la serie de eventos sin precedente de 2020", dijo el presidente de HITEC, Guillermo Díaz, Jr. "A medida que avanzamos por este nuevo año, es mi honor agradecer a nuestros miembros del consejo que completaron su servicio por su inquebrantable apoyo y dar la bienvenida a los miembros más recientes que se unen a este prestigioso Consejo, quienes se comprometen a elevar y mejorar la misión y el mensaje de HITEC".

HITEC reconoce también la dedicación y el servicio de los miembros salientes del consejo de HITEC, Monica McManus, directora de Información de sistemas rotativos y de misiones, Lockheed Martin y Tim Campos, CEO de Woven.

FUENTE Hispanic IT Executive Council

