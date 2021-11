HITEC reconoce a Rosa Ramos-Kwok, directora administrativa de JPMorgan Chase & Co., como ganadora del Premio Estrella durante la ceremonia de premiación de HITEC

CHICAGO, 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- HITEC reconocerá a Rosa Ramos-Kwok, directora administrativa de JPMorgan Chase & Co. y vicepresidenta de la junta directiva de HITEC, como ganadora del Premio Estrella 2021. La Sra. Ramos-Kwok será reconocida con este prestigioso premio durante la ceremonia de premiación de HITEC el 2 de diciembre.

El Premio Estrella reconoce a una persona cuyo liderazgo, integridad y dedicación han contribuido al avance de la tecnología. Demostrando excelencia en todos los aspectos de su carrera global, mientras sirven como un modelo a seguir para las "estrellas emergentes". Entre los anteriores ganadores del Premio Estrella se encuentran Nina Vaca, Miriam Hernández-Kakol, Eddy Cue, María Martínez y Thaddeus Arroyo, Ramón Báez y Guillermo Díaz, Jr.

"HITEC se enorgullece por reconocer a Rosa Ramos-Kwok como la ganadora del Premio Estrella de este año. Rosa ha sido pionera en los servicios financieros, rompiendo barreras y manteniendo la puerta abierta para que otros que continúan sigan sus pasos", expresó Omar Duque, presidente de HITEC. "Ella es un verdadero ejemplo de determinación, integridad y compasión, y estamos orgullosos de reconocerla a ella y a su liderazgo".

Rosa Ramos-Kwok se unió a JPMorgan Chase & Co en 2018 y, actualmente, es directora administrativa en Tecnología Global. Antes de esto, Ramos-Kwok desempeñó diferentes cargos en Bank of America, donde fue ejecutiva sénior y directora de Tecnología para la Banca Mayorista Global. Ramos-Kwok fue también la directora global de Gestión de Producción Empresarial para Morgan Stanley, además de directora regional para las Américas de Infraestructura Empresarial. Durante su periodo de más de 20 años en Morgan Stanley, Ramos-Kwok se incorporó inicialmente como practicante y fue creciendo en posiciones hasta convertirse en directora administrativa. Ocupó cargos en Desarrollo de Aplicaciones, Gestión de Infraestructura, Gestión de Producción y Gestión de Riesgo Tecnológico. Ramos-Kwok ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, incluido el reconocimiento como una de las 10 Mejores Ingenieras de los Estados Unidos de Business Insider, una de las 50 latinas más poderosas en el ámbito corporativo de la Asociación de Profesionales Latinos para los Estados Unidos (ALPFA), fue incluida en el Salón de la Fama de HITEC como parte de los 100 hispanos de los Estados Unidos más destacados en el campo de la tecnología en 2021, y fue nombrada para el primer Salón de la Fama de las Latinas Más Poderosas de ALPFA este año.

"Es un verdadero honor tener a Rosa como nuestra Estrella este año", compartió Guillermo Díaz, Jr., presidente de HITEC. "Ella ha sido el ejemplo de una Estrella durante el tiempo que la he conocido, y me honra contar con ella como una aliada clave como vicepresidenta de la junta directiva de HITEC. Lo que diferencia realmente a Rosa es que ella siempre tiene presente de dónde viene, a las personas que la han ayudado en el camino de su gran éxito profesional y personal e, incluso más importante, potenciar a la próxima generación de líderes. ¡Rosa es, verdaderamente, una Estrella!"

"¡Gracias, HITEC, por hacerme este reconocimiento con este premio!", expresó Ramos-Kwok. "Me siento sinceramente agradecida y honrada por ser reconocida por una organización que ofrece una plataforma para celebrar y visibilizar a los hispanos en el campo de la tecnología. Comparto este premio con las personas que me han ayudado a lo largo de mi carrera profesional, al igual que con las 'estrellas emergentes' para quienes he tenido el honor de ser mentora. ¡Ser parte de la familia HITEC sigue siendo uno de los placeres de mi carrera!"

HITEC es la principal organización global de liderazgo de ejecutivos empresariales y tecnológicos de alto nivel. Parte de la misión de la organización consiste en celebrar y aumentar la representación hispana mediante la formación de líderes ejecutivos y tecnológicos mejor capacitados en la industria tecnológica desafiada por la diversidad.

Acerca de HITEC

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/726204/HITEC_logo_color_01_Logo.jpg

FUENTE HITEC

Related Links

https://hitecglobal.org



SOURCE HITEC