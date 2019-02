HITN relanza el sitio web "VidaySalud.com" con más de mil videos y cinco mil artículos médicos

BROOKLYN, N.Y., 20 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- HITN, canal líder en español que brinda una programación educativa y de entretenimiento para la familia a más de 44 millones de hogares a lo largo de los Estados Unidos, anunció el rediseño y lanzamiento del nuevo sitio digital de salud en español www.VidaySalud.com. Actualmente, ingresan al sitio más de 8 millones de visitantes al año y se envían más de 2 millones de newsletters al mes, ha sido rediseñado para integrar una mayor cantidad de contenido en video, presentando de manera dinámica y entretenida más de 1.000 videos y 5.000 artículos sobre bienestar, salud y temas médicos.

"Desde que el año pasado HITN tomó control del sitio www.VidaySalud.com, iniciamos un trabajo arduo de rediseño completo con el objetivo de ofrecer una navegación más intuitiva, agregarle nuevas funcionalidades y servicios e incrementar drásticamente la oferta de video", explicó Maximiliano Vaccaro, Director de Servicios Digitales. "Hoy el mayor tráfico de internet proviene de dispositivos móviles, por lo que para garantizar el éxito debíamos ofrecer la mejor experiencia en las pantallas más pequeñas".

El nuevo sitio www.VidaySalud.com fue rediseñado pensando en mejorar las habilidades de búsqueda y visualización desde dispositivos móviles, por lo que se ha implementado una nueva y avanzada plataforma de video. También, cuenta con nuevas secciones y cientos de imágenes en formatos más grandes, además se le ha agregado encuestas en vivo, un directorio de servcicios de salud en Estados Unidos y Latinoamérica así como una sección completa dedicada a complementar el programa de TV semanal de HITN Vida y Salud.

La directora editorial del sitio www.VidaySalud.com es la reconocida Aliza A. Lifshitz (Doctora Aliza), quien además es la experta en salud y anfitriona del exitoso bloque televisivo Vida y Salud que se transmite por HITN cada semana. La doctora es además consejera de salud experta para HealthDay en Español, servicio noticiosos de salud, que forma parte de más de una docena de sitios web, incluyendo varios sitios del gobierno norteamericano.

"Me emociona ser testigo junto a HITN de la evolución y modernización de la página Vida y Salud. Le he dedicado muchos años al sitio, por lo que verlo crecer y convertirse en una herramienta en línea de información de salud confiable y práctica al servicio de la familia hispanohablante, me reporta una gran satisfacción personal y profesional", dijo la Doctora Aliza.

Próximamente, se agregarán al sitio más de 1.000 videos originales sobre temas de salud, y nuevas funcionalidades como servicio de soporte y salas de charla en vivo, entre otros. Asimismo, se le incluirá una nueva sección dedicada promover el cuidado prenatal y del recién nacido con información útil para las familias hispanas.

HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, visite www.hitn.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/824545/VIDA_Y_SALUD_com_Logo.jpg

FUENTE HITN

Related Links

http://www.hitn.org



SOURCE HITN