HKATG et CGWIC ont signé un accord de coopération en vue d'un partenariat stratégique

HONG KONG, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- Au 21e siècle, le développement rapide de l'industrie spatiale internationale à vocation commerciale est reconnu comme l'un des secteurs les plus innovants et les plus bouillonnants. Étant la première entreprise commerciale membre de la Fédération internationale d'astronautique (IAF) à Hong Kong, la Hong Kong Aerospace Technology Group, Ltd. (HKATG) s'est engagée à lancer la constellation de satellites en orbite basse « Golden Bauhinia » comme base de l'industrie, en s'axant sur la mise en place de services de Big data issues de satellites lancés dans l'espace régional, en construisant une infrastructure de l'industrie spatiale, en répondant aux besoins de commercialisation de l'aérospatiale régionale, en promouvant la commercialisation de la technologie spatiale et en comblant les lacunes régionales en termes commerciaux dans l'industrie spatiale de la région de la Grande Baie.

Récemment, sur la base du principe d'égalité et de bénéfice mutuel, la HKATG a signé un accord de coopération en vue d'un partenariat stratégique avec la China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) - Société industrielle de la Grande muraille de Chine. La CGWIC est la seule entreprise commerciale autorisée par le gouvernement chinois à effectuer des lancements commerciaux, à fournir des satellites et à mener une coopération internationale en matière de technologie spatiale. Elle assure également la formation professionnelle du personnel et d'autres services d'intégration de systèmes aérospatiaux, elle réalise des opérations internationales et fournit en outre des services professionnels pour les produits d'application de la technologie aérospatiale.

La coopération comprend le développement conjoint de la conception du système de la constellation Golden Bauhinia, la conception des satellites, ainsi que la recherche et le développement, les essais, le lancement et la mise en orbite de ces satellites. La HKATG achètera à la CGWIC la série de systèmes de satellites en orbite basse Golden Bauhinia, les installations auxiliaires au sol et les services connexes. Par ailleurs, les deux parties mèneront une coopération approfondie en matière d'exploration commerciale de l'espace lointain, de services d'application des données et de promotion des produits, de formation des talents se consacrant à l'espace et de renforcement des capacités, pour ne citer que cela. Cette coopération est une étape importante qui permettra à la HKATG de s'imposer comme pionnière du secteur international des satellites à vocation commerciale et d'utiliser les canaux spatiaux commerciaux et les avantages à l'international de son partenaire stratégique pour garantir une croissance conjointe sur le marché très haut de gamme, jetant ainsi des bases solides pour que la HKATG devienne une entreprise spatiale internationale de pointe.

À propos de HKATG

Créée en septembre 2019 par onze des plus grands scientifiques de l'aérospatiale au monde et par le groupe HKFIHG, la HKATG est la première entreprise aérospatiale à vocation commerciale de Hong Kong. En novembre 2019, elle est devenue la première organisation membre reconnue par la Fédération internationale d'astronautique (IAF).

www.hkatg.com

À propos de CGWIC

Fondée en 1980, la CGWIC est une agence commerciale autorisée par le gouvernement chinois à fournir des lancements à vocation commerciale, des systèmes de satellites et une coopération en matière de technologie spatiale. C'est une filiale en propriété exclusive de la China Aerospace Science and Technology Corporation. Engagée en faveur de l'internationalisation de l'industrie spatiale chinoise, elle est devenue un intégrateur de systèmes de produits et de services spatiaux.

Contact :

Shirley

+852-25796006

Related Links

http://www.hkatg.com



SOURCE Hong Kong Aerospace Technology Group