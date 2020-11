HKTDC atualiza plataforma de sourcing on-line

Benjamin Chau, Diretor Executivo Adjunto do HKTDC, disse: "A pandemia de COVID-19 levou ao cancelamento ou reagendamento de aproximadamente 4.000 exposições físicas em todo o mundo[1], afetando negócios no valor estimado de US$ 296 bilhões[2]. Ao mesmo tempo, as empresas estão aproveitando a oportunidade para desafiar as formas convencionais de trabalhar e desenvolver novos canais de fontes de fornecimento e marketing. A pandemia mudou as fontes de suprimentos para muitas empresas e acelerou a transformação da cadeia de abastecimento global."

Um sourcing inteligente estratégico abre oportunidades de negócios globais

Como pioneiro em sourcing digital, o HKTDC apresentou a primeira plataforma de marketing business-to-business (B2B) de grande escala de Hong Kong, o hktdc.com Sourcing, em 2000. Até agora, a plataforma reuniu mais de 130.000 fornecedores e 2 milhões compradores, facilitando 24 milhões de conexões comerciais por ano com o suporte dos 50 escritórios globais do HKTDC.

Para ajudar compradores e fornecedores em todo o mundo a encontrar novos parceiros e garantir transações comerciais nesses tempos difíceis, o HKTDC concluiu uma atualização significativa em sua plataforma hktdc.com. "Os usuários notarão um projeto atualizado, bem como recursos fáceis de usar, que oferecem uma melhor experiência de sourcing inteligente a qualquer hora e em qualquer lugar. Empregamos novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) e machine learning para proporcionar funções mais flexíveis e personalizadas, como páginas de perfil de empresas personalizadas, recomendações de produtos e sugestões de palavras-chave acionadas por reconhecimento de imagem do produto, oferecendo serviços mais eficientes de conexão comercial", disse Chau.

Para reforçar ainda mais a confiança dos compradores, o Serviço de Autenticação de Terceiros permite que os fornecedores destaquem a sua credibilidade. "O novo sistema de autenticação do fornecedor classifica a reputação e atuação das empresas nas categorias Ouro, Prata e Bronze. Um registro da participação das empresas em eventos do HKTDC e o horário de sua última atualização também são oferecidos, servindo como referência para os compradores que procuram os fornecedores mais apropriados", acrescentou o Sr. Chau.

Outro novo recurso é a página de conteúdo NewsBites, que apresenta as tendências mais recentes de compras e produtos populares e envia notificações por meio de vários canais de mídia on-line para oferecer aos compradores o acesso às páginas de fornecedores relevantes na plataforma.

Autumn Sourcing Week | ONLINE começa na próxima segunda-feira

Seguindo o sucesso anterior da Summer Sourcing Weeks| GO ONLINE este ano, que migrou várias exposições físicas para o formato on-line, o HKTDC está realizando a Autumn Sourcing Week | ONLINE na próxima semana sob o tema "Um Novo Mundo Conectado Além do Novo Normal", que reúne 2.600 fornecedores de 33 países e regiões. A exposição apresentará fornecedores de 11 setores – incluindo produtos eletrônicos, utilidades domésticas, iluminação, iluminação externa, tecnologia ecológica, brindes e presentes, brinquedos, produtos para bebês, artigos de papelaria, dispositivos ópticos, relógios de pulso e de parede – para oferecer uma plataforma de fontes de suprimentos simplificada na qual os compradores possam fazer o reabastecimento para o ano seguinte. Informações detalhadas dos expositores e seus produtos também podem ser carregadas no site hktdc.com Sourcing para ajudar os compradores a identificar novos parceiros de negócios.

A exposição on-line apresenta a plataforma de correspondência de negócios Click2Match acionada por IA. Além de aproximar compradores e fornecedores, a plataforma também comporta agendamento de reuniões, videoconferências, chat ao vivo e troca de contatos.

A Autumn Sourcing Week | ONLINE apresentará mais de 20 webinars no Intelligence Hub em quatro séries principais – SmartTech, Lifestyle, Business Essentials e Green and Sustainability – com mais de 100 personalidades compartilhando insights sobre as tendências mais recentes.

Plataforma omnicanal para gerar mais oportunidades de negócios

Olhando para o futuro, o Sr. Chau disse que o HKTDC continuará a melhorar seus serviços on-line para gerar mais oportunidades de negócios para compradores e fornecedores globais. Ele acrescentou que, no futuro, as feiras físicas e as plataformas on-line precisarão se integrar e se complementar. "Mesmo quando as exposições físicas forem retomadas, o HKTDC continuará a organizar eventos de sourcing on-line temáticos regulares que atendem aos diferentes ciclos de compras de vários setores. Isso criará uma experiência de exposição estendida e utilizará plenamente as vantagens do O2O."

