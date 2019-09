Hľadajú sa piati dobrovoľníci, ktorí sa pripoja k vedecko-výskumnej misii na Antarktídu

- Antarctic Sabbatical – príležitosť vydať sa do zamrznutej zeme a lepšie porozumieť environmentálnym vplyvom ľudskej aktivity, ktorá sa vyskytne len jedenkrát v živote

- Žiadne formálne kvalifikačné požiadavky neexistujú. Stačí, ak máte zmysel pre dobrodružstvo, vášeň pre životné prostredie a ochotu prihlásiť sa

- Súčasťou rozsiahlejšieho programu Sabbatical spoločnosti Airbnb s cieľom inšpirovať ľudí, aby sa na nejaký čas odpútali od svojej práce a urobili niečo pre druhých

SAN FRANCISCO, 25. septembra 2019 /PRNewswire/ -- Airbnb a Ocean Conservancy dnes uviedli program Antarctic Sabbatical, bezprecedentnú príležitosť pre päť vášnivých jednotlivcov vycestovať na najvzdialenejší svetový kontinent na Zemi a pripojiť sa v decembri tohto roku k výskumníčke špecializujúcej sa na Antarktídu Kirstie Jones-Williamsovej v rámci prvej vedeckej misie svojho druhu.

Päť dobrovoľných laických vedcov bude zbierať vzorky snehu a študovať mieru, do akej mikroplasty prenikli do vnútra Antarktídy. Cieľom programu Antarctic Sabbatical je zvýšiť povedomie o vplyve ľudí na klímu v jednom z najmenej pochopených a najizolovanejších ekosystémov na svete. Laickí vedci pochopia vplyv plastového znečistenia spôsobeného inde na svete a poskytnú informácie o tom, ako môže globálna komunita pomôcť chrániť Antarktídu a planétu.

„Väčšina ľudí považuje Antarktídu za nedotknutý a izolovaný kontinent, ale najnovšie dôkazy hovoria, že aj najodľahlejšie lokality sú ovplyvnené znečistením plastmi. Táto expedícia nám pomôže pochopiť cesty mikroplastov do odľahlých oblastí, ako je Antarktída, a prichádza v kritickom čase, kedy je potrebné zdôrazniť zodpovednosť ľudí za ochranu nášho prírodného sveta," uviedla Jones-Williamsová. „Táto expedícia bude náročná a bude vyžadovať prísnu vedeckú disciplínu počas neľútostných poveternostných podmienok. Hľadáme vášnivých jednotlivcov so zmyslom pre globálne občianstvo, ktorý sa s nadšením stanú súčasťou tímu zdieľajúceho svoje zistenia so zvyškom sveta po návrate domov."

Na mesačnej výprave sa laickí vedci zúčastnia:

Hĺbkového výcviku v Punta Arenas v Čile, kde absolvujú prípravu v rámci kurzov zameraných na glaciológiu a odber vzoriek v teréne, ako aj na laboratórnu prácu a prax v oblasti vybavenia.

Letu na Antarktídu, kde začnú svoju vedeckú misiu a pristátia na prirodzene vytvorenej modro-ľadovej dráhe hlboko na kontinente, kde sa výskum uskutoční.

Zberu vzoriek snehu z vnútra Antarktídy a ich analýzy zameranej na hľadanie cudzích mikrovlákien s cieľom určiť, ako ďaleko sa odpad a znečistenie na svete dostali.

Návštevy južného pólu, kde môžu chodiť okolo zemegule a stačí na to iba pár krokov.

Spoznávania krás antarktických lokalít, ako je Drake Icefall, Charles Peak Windscoop a Elephant's Head, aby sa dozvedeli viac o geografii kontinentu.

Návratu do Čile, kde budú naďalej analyzovať svoje zistenia a spolupracovať s Ocean Conservancy, aby sa stali veľvyslancami pri ochrane oceánov. V tejto úlohe advokátov budú poskytovať informácie o tom, ako môže komunita Airbnb a iné skupiny pomôcť minimalizovať kolektívnu plastovú stopu v rámci podpory misie Ocean Conservancy.

Airbnb sa zaväzuje poskytovať možnosť trvalo udržateľného cestovania svojej komunite počas celej cesty. Tento záväzok dodržiava aj tým, že spolupracuje so spoločnosťou Ocean Conservancy pri využívaní výsledkov výskumu programu Antarctic Sabbatical na podporu osvetových a advokačných aktivít. Airbnb tiež zabezpečuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie s cieľom zmerať a pochopiť náš vplyv a identifikovať činnosti, ktoré môžeme podniknúť, aby sme v priebehu času zredukovali našu stopu. Toto sú základné kroky, na ktorých budú stáť naše budúce záväzky a vízia stať sa lídrom v udržateľnom cestovaní.

„Partnerstvo so spoločnosťou Airbnb na projekte Antarctic Sabbatical je neuveriteľnou príležitosťou pokračovať v boji proti plastom v oceáne a zvýšiť informovanosť o tejto otázke," povedal Janis Searles Jones, generálny riaditeľ spoločnosti Ocean Conservancy. „Prostredníctvom každoročného medzinárodného pobrežného upratovania, kde dobrovoľníci nielen zbierajú odpadky z pláží a vodných tokov po celom svete, ale aj zaznamenávajú každú položku v našej globálnej databáze, nazbierala organizácia Ocean Conservancy mnohoročné skúsenosti zo spolupráce s laickými vedcami a tešíme sa, že budeme môcť uplatniť výsledky tejto expedície v rámci globálnych riešení."

Komunita Airbnb si cení zdravé cestovanie vrátane 64 percent hostí, ktorí sa rozhodli pre Airbnb v roku 2018, pretože si cenia túto environmentálne udržateľnú možnosť cestovania*, ktorá v čo najväčšej možnej miere využíva voľný priestor v domovoch ľudí.

Od augusta 2018 sa prostredníctvom platformy Airbnb viac ako 5 miliónov hostí ubytovalo v domácnostiach šetrných k životnému prostrediu**.

88 percent hostiteľov Airbnb na celom svete začleňuje ekologické postupy na svoje zoznamy, ako napríklad používanie ekologických čistiacich prostriedkov, zabezpečenie recyklácie, nabádanie hostí na používanie verejnej dopravy a inštalácia solárnych panelov*.

Hostia na Airbnb taktiež využívajú možnosti cestovania typu „Experiences", ktoré sú prospešné pre planétu, a predstavujú cestovateľom miestnych expertov a obhajcov environmentálnej udržateľnosti. Airbnb zaznamenal za posledný rok nárast rezervácií v rámci kategórie ekologických a udržateľných zážitkov o 196%**.

„Spolu s Ocean Conservancy upozorňujeme na problém mikroplastov, aby sme vyzvali obyvateľov planéty dôkladne premýšľať o dôsledkoch toho, ako žijeme a podniknúť kolektívne akcie," povedal Chris Lehane, viceprezident pre globálnu politiku a komunikáciu spoločnosti Airbnb. „Aj keď je Airbnb vo svojej podstate ekologickejší ako iné ubytovacie platformy vzhľadom na to, že ľudia využívajú už existujúce priestory, musíme naďalej hľadať spôsoby, ako by sme aj my mohli prispieť k zníženiu vplyvu ľudí na životné prostredie. Je potrebné urobiť ešte oveľa viac a budeme sa o to usilovať na našej ceste vpred."

Antarctic Sabbatical nadväzuje na taliansky projekt Italian Sabbatical, ktorý sa zameriaval na obnovu miest pod vedením Airbnb a Wonder Grottole a ktorý ponúkol piatim dobrovoľníkom možnosť stráviť tri mesiace v historickom meste Grottole v južnom Taliansku, aby pomohli revitalizovať komunitu čeliacu zániku. Program Sabbatical je inšpiráciou pre ľudí, aby využili svoje voľno a venovali ho ľuďom a miestam okolo prostredníctvom zážitku na celý život.

Ak sa chcete prihlásiť do programu Antarctic Sabbatical, navštívte webovú stránku airbnb.com/sabbatical a vyplňte formulár žiadosti. Uvedené podmienky je potrebné dodržať.***

* Názor hostí sa odvíja od takmer 12 000 odpovedí na dobrovoľný prieskum zaslaný vzorke hosťovských účtov Airbnb, ktorí sa v roku 2018 vybrali na cestu do vybraných krajín. Výmenou za vyplnenie dotazníka nebola poskytnutá žiadna platba ani iný stimul.

** Na základe interných údajov spoločnosti Airbnb o celosvetovom medziročnom raste v počte hostí do aktívnych ubytovacích kapacít na zozname ubytovaní priateľských voči životnému prostrediu (Ubytovanie priateľské voči životného prostrediu je definované nasledovne: „dom splývajúci s povrchom zeme", „jurta", „dom na strome", „stan", „prírodná chalupa", „chatka") a rezervácia v sekcii „Experiences", porovnávané od 1. augusta 2018 do 1. augusta 2019.

*** Pred použitím si pozorne prečítajte výberové podmienky dostupné na webovej stránke. Uchádzači musia mať viac ako 18 rokov, aby mohli cestovať do Čile a Antarktídy na mesiac od novembra do decembra 2019 a vykonávať dobrovoľnícku prácu ako laickí vedci. Mali by byť tiež schopní hovoriť konverzačnou angličtinou. Konečný výber piatich laických vedcov bude vyhlásený 30. októbra. Program Sabbatical je určený pre obyvateľov týchto krajín a regiónov: Argentína, Rakúsko, Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Dánsko, Dubaj, Francúzsko, Nemecko , Írsko, India, Taliansko, Hongkong, Japonsko, Južná Kórea, Malajzia, Mexiko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rusko, Singapur, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Spojené kráľovstvo a USA.

O spoločnosti Airbnb

Spoločnosť Airbnb vznikla v roku 2008, aby vytvorila svet, v ktorom môže ktokoľvek patriť kamkoľvek. Umožňuje prirodzené cestovanie, ktoré je lokálne, autentické, rozmanité, inkluzívne a udržateľné. Airbnb jedinečným spôsobom využíva technológiu, ktorá ekonomicky posilňuje milióny ľudí na celom svete ponukou priestorov, vášne a talentu, vďaka ktorým sa stávajú podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu. Trh s ubytovaním platformy Airbnb ponúka viac ako 7 miliónov jedinečných miest na pobyt v takmer 100 000 mestách a 191 krajinách. V sekcii „Experiences" ponúka Airbnb bezprecedentný prístup k miestnym komunitám a ich činnostiam prostredníctvom viac než 40 000 jedinečných remeselných aktivít, ktoré prevádzkujú hostitelia vo viac ako 1 000 krajinách celého sveta. Platforma Airbnb „ľudia pre ľudí" slúži všetkým stranám, vrátane hostiteľov, hostí, zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobí.

O spoločnosti Ocean Conservancy

Ocean Conservancy sa snaží chrániť oceán pred najväčšími dnešnými globálnymi výzvami. Spolu s partnermi prichádza s vedeckými riešeniami pre zdravý oceán a voľne žijúce zvieratá a komunity, ktoré od neho závisia.

O výskumníčke špecializujúcej sa na Antarktídu Kirstie Jones-Williamsovej

Kirstie Jones-Williams sa špecializuje na skúmanie vplyvu mikroplastov na polárny morský zooplanktón. Získala titul PhD v odbore biologických vied na University of Exeter vo Veľkej Británii, ktorý bol financovaný výcvikovým programom NERC GW4 + DTP.

