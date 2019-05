Hlavní predstavitelia čínskej vedeckej a technologickej komunity očakávajú prehĺbenie medzinárodnej spolupráce a vznik nových priateľstiev

PEKING, 11. mája 2019 /PRNewswire/ -- Do roku 2018 bol čínsky satelitný navigačný systém Beidou často využívaný v doprave, územnom plánovaní, precíznom poľnohospodárstve a ďalších civilných oblastiach vo viac ako 30 krajinách a regiónoch pozdĺž trasy Iniciatívy pásu a cesty a je informačnou technológiou, ktorá podporuje výstavbu pozemných a námorných prepojení a opornou sieťou v 12 krajinách.

Počas Inovačnej cesty, podskupiny druhého fóra Iniciatívy pásu a cesty pre medzinárodnú spoluprácu, ktoré sa konalo v Pekingu 25. apríla, uviedol vedecký denník Science and Technology Daily, že témou podujatia sú efektívne spôsoby spolupráce s medzinárodnými partnermi a tvorba budúcnosti na báze inovácií.

Po tom, ako Čína oznámila Akčný plán spolupráce v oblasti vedy o cestnej premávke, technológiách a inováciách Iniciatívy pásu a cesty, ministerstvo vedy a technológie Čínskej ľudovej republiky (MOST) okamžite uviedlo tento projekt do praxe. Minister vedy a technológie Wang Zhigang poukázal na to, že MOST zabezpečil implementáciu prostredníctvom výmeny odborníkov v oblasti vedy a techniky, budovaním spoločných laboratórií, spoluprácou vo vedeckých parkoch a podporou transferu technológií. Štyri konkrétne aktivity už priniesli prvé výsledky.

Čína ťaží z prínosov globalizácie vedy a techniky, ale zároveň k nim aj zásadným spôsobom prispieva a iniciuje rozsiahlejšiu podporu inovácií a spolupráce. Prebudovanie „pásu a cesty" na cestu inovácií je konkrétnym výsledkom toho, ako Čína otvára brány svojej vedy a techniky a zdieľa úspechy vo sfére inovácií s inými krajinami. MOST spoločne s ďalšími krajinami spúšťa Iniciatívu pre cestnú spoluprácu ako dôležité opatrenie na podporu spolupráce v oblasti vedy a technologických inovácií v regióne pásu a cesty.

Huai Jinpeng, výkonný podpredseda Čínskej asociácie pre vedu a techniku (CAST), uviedol, že vedecké a kultúrne výmeny sú základom medziľudských vzťahov. Od roku 2016, prostredníctvom realizácie projektu výstavby „Platformy medzinárodnej spolupráce vedecko-technických organizácií v regióne pásu a cesty" a „Spoločného plánu výmeny odborníkov v oblasti ľudovej vedy a technológie v regióne pásu a cesty", CAST podporil pragmatickú spoluprácu s národnými vedeckými a technologickými organizáciami v krajinách Iniciatívy pásu a cesty a UNESCO. Čína bude s ďalšími krajinami spolupracovať v oblasti akademických výmen, vzdelávaní talentov, vzájomnej certifikácie inžinierskych schopností, budovania medzinárodných organizácií a ďalších.

SOURCE Science and Technology Daily