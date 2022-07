hlpy, l'assistance automobile italienne entièrement numérique, se lance sur le marché international

M. Sarti est titulaire d'un master en Commerce et Economie des universités de Turin et d'Aix-en-Provence. En outre, il dispose de plus de 20 ans d'expérience en leadership exécutif dans le secteur de l'automobile et de l'assistance automobile internationale. Il a commencé sa carrière chez FIAT et peu de temps après, il a assumé diverses missions internationales pour différentes marques telles que Targa Service. Tout en travaillant pour Europ Assistance, il a construit et mis en place la division automobile internationale et a lancé la branche turque.