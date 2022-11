hlpy réalise un cycle de financement de 7,5 millions d'euros pour mettre l'accent sur son développement à l'international

Synergo Capital, en tant qu'investisseur principal, a investi dans la start-up italienne spécialisée dans l'assistance automobile dans le cadre de la mobilité 4.0, aux côtés de CDP Venture Capital et de The Techshop en tant que co-investisseurs

MILAN, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- hlpy, la startup italienne qui remodèle le monde de l'assistance routière - grâce à des services fournis en mode entièrement numérique tels que : l'assistance routière, la réparation de véhicules, la poursuite de la mobilité du conducteur - a réalisé un cycle de financement de près de 7,5 millions d'euros qui s'est matérialisé par une sursouscription de série A de 5,1 millions d'euros dirigée par Synergo Capital, auquel se sont joints CDP Venture Capital et The Techshop en tant que co-investisseurs, instruments convertibles et dette.

hlpy founding partners announce closing of a 7,5 million euro funding round that will support the international development. Synergo Capital as lead investor invested in the startupthat is reshaping the roadside assistance world, along with CDP Venture Capital and The Techshop as co-investors

Cette opération de consolidation financière et d'actifs permettra à hlpy d'accélérer de manière significative son plan de développement à l'international et d'augmenter les services offerts par la plateforme numérique, afin d'être un acteur de plus en plus incontournable dans le nouveau scénario de la mobilité 4.0. hlpy est le seul acteur à avoir intégré le front-end, le client, la plateforme opérationnelle et le réseau d'urgence en mode digital natif. Fondée en mai 2020 par Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo et Enrico Noseda, cette équipe a été rejointe par Stefano Sarti en tant que membre fondateur, en août 2022, pour soutenir le processus de développement du marché international. Soutenue par la vaste expérience et les connaissances approfondies des fondateurs dans les secteurs de l'assurance et de l'automobile, hlpy est née de l'idée de réinventer l'assistance automobile.

hlpy a été fondée à Milan en mai 2020 dans le but de refaçonner le secteur de l'assistance routière. Grâce à sa plateforme numérique innovante, hlpy entend créer de la valeur pour les compagnies d'assurance, les constructeurs automobiles, les sociétés de location, les opérateurs de secours et, surtout, rendre le service plus fiable et plus sûr pour les utilisateurs.

