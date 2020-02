HMS Core 4.0 pomaga deweloperom na całym świecie w tworzeniu inteligentnych doświadczeń dla użytkownikach we wszystkich scenariuszach

Na wydarzeniu Richard Yu zaprezentował całą gamę robiących wrażenie usług Core 4.0, w tym między innymi ML Kit. Rozwiązanie to zapewnia szereg funkcji, w tym wykrywanie rysów twarzy, rozpoznawanie tekstu, wykrywanie i śledzenie obiektów, klasyfikacja obrazów i rozpoznawanie ważnych budowli, a funkcje te mogą być wybierane zgodnie z wymaganiami użytkownika. Na przykład wykrywanie rysów twarzy umożliwia ML Kit rozpoznanie siedmiu wyrazów twarzy, identyfikację trzech cech charakterystycznych twarzy i pozyskanie konturu rozpoznanej twarzy z 845 punktów. Po integracji z ML Kit dana aplikacja będzie miała możliwość wdrożenia łączności inteligentnej w każdy element życia codziennego użytkownika, co umożliwi czytanie tekstu na obrazach i w przekazach strumieniowych w wielu językach, skanowanie znanych zabytków i udostępnianie ich innym oraz wykorzystywanie aplikacji upiększającej twarze do edycji zdjęć.

Inną ważną usługą w HMS Core 4.0 jest Scan Kit. Rozwiązanie to pozwala na sczytywanie 13 rodzajów powszechnie wykorzystywanych kodów kreskowych 1D i 2D. Podczas sczytywania kodu kreskowego z danej odległości Scan Kit najpierw powiększa pod kreskowy, a może także skanować w ten sposób małe kody kreskowe. Niezależnie od kierunku kodu Scan Kit szybko i poprawnie skanuje jego zawartość. Co więcej, rozwiązanie dokładnie skanuje kody także w trudnych warunkach, na przykład po uszkodzeniu lub zniekształceniu kodu.

Jeżeli chodzi o rozwiązania życia inteligentnego we wszystkich scenariuszach w przyszłości, Richard Yu zaprezentował usługę Safety Detect. Usługa szybko sprawdza, czy aplikacja jest źródłem zagrożenia dla systemu urządzenia użytkownika przez tzw. rooting, odblokowanie czy zwiększanie przywilejów, a następnie określa, czy działanie aplikacji ulegnie zmianie. Safety Detect chroni użytkowników przed zagrożeniami co do prywatności i kont bankowych w trakcie połączeń sieciowych.

Rozwiązania HUAWEI Map Kit, Site Kit i Location Kit łącznie zapewniają optymalne usługi na bazie lokalizacji (tzw. LBS) wspierające twórców aplikacji w opracowywaniu interaktywnych i spersonalizowanych możliwości w mapach.

Zestaw HMS Core 4.0 wszedł oficjalnie do użytku 15 stycznia 2020 r. Niektóre usługi zostały zmodernizowane, a inne są zupełnie nowe. Account Kit, In-App Purchases (IAP), Analytics Kit, Drive Kit, Game Service i Push Kit to usługi na rynku od dawna, które dostępne są w zestawie w zaktualizowanej wersji. Ads Kit, Map Kit i Location Kit weszły na rynek cztery miesiące temu i także zostały zaktualizowane. Inne usługi zostały opracowane od zera, w tym ML Kit, Awareness Kit, Scan Kit, Nearby Service, Panorama Kit, Safety Detect, Dynamic Tag Manager (DTM), Fast Identity Online (FIDO), Site Kit, Quick App, WisePlay DRM, Health Kit i Identity Kit. Niektóre z usług w HMS Core 4.0 są źródłem nowych funkcji, które oparte są na integracji możliwości chip-device-cloud firmy Huawei. Obecnie Huawei ma ponad 1,3 miliona zarejestrowanych deweloperów i 55 000 aplikacji podłączonych do HMS Core na całym świecie. Dzięki przyspieszeniu kompleksowej otwartości i zwiększeniu możliwości innowacji liczby te będą nieustannie wzrastać w przyszłości.

Firma Huawei od zawsze pracuje zgodnie z misją TECH4ALL. Ciągła otwartość ekosystemu HMS pozwala firmie Huawei na szeroko zakrojoną współpracę z rządami, firmami i społecznościami w celu umożliwienia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, promocji innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz ciągłego zapewniania innowacyjnych usług cyfrowych na rzecz konsumentów na całym świecie, tym samym tworząc większą wartość społeczną.

