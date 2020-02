HMS Core 4.0 pomáha vývojárom na celom svete vytvárať inteligentné prostredie pre všetkých používateľov

BARCELONA, Španielsko, 25. februára 2020 /PRNewswire/ -- Dnes spoločnosť Huawei usporiadala v Barcelone podujatie, ktoré virtuálne uviedlo na trh produkt a stratégie pre spotrebiteľské podniky. Na tejto udalosti predstavil Yu Chengdong (Richard Yu), výkonný riaditeľ obchodnej jednotky Consumer BG spoločnosti Huawei, HMS Core 4.0, platformu otvorených funkcií poskytovaných v rámci HUAWEI Mobile Services. Po integrácii týchto funkcií do aplikácií pomôžu vývojárom prilákať viac používateľov, zvýšiť zapojenie používateľov a dosiahnuť obchodný úspech rýchlejšie, ako sa očakávalo, a to globálnou distribúciou aplikácií do všetkých zariadení vo všetkých scenároch. Vývojári sa tak môžu zamerať na inovácie a poskytovať všetkým používateľom zariadení Huawei všestranný zážitok z využívania inteligentného digitálneho prostredia.