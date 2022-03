HMS Core apresenta no MWC Barcelona 2022 os recursos abertos voltados para o futuro, permitindo aos desenvolvedores criar o aplicativo ideal

O HMS Core 6, apresentado em outubro de 2021, é compatível com uma ampla gama de dispositivos, sistemas operacionais e cenários de uso. Os novos kits, como 3D Modeling Kit, Audio Editor Kit, Video Editor Kit e Keyring — atendem as necessidades em campos que vão desde os serviços de aplicativos e os gráficos até os meios de comunicação e a segurança. Para garantir uma experiência de desenvolvimento de primeira categoria em todos os âmbitos, foram aperfeiçoados substancialmente outros kits existentes.

HMS Core aporta serviços inovadores que enriquecem o uso diário

No MWC 2022, os serviços inovadores desenvolvidos para áreas como os gráficos e o vídeo, a visualização de produtos em 3D e os jogos que estão disponíveis nos stands da exposição incluem:

3D Modeling Kit — transforma as imagens de objetos tiradas de diferentes ângulos com um telefone com câmera RGB em modelos 3D

AR Engine — oferece recursos básicos de RA, como o rastreamento do movimento, o rastreamento do entorno, o rastreamento do corpo e o rastreamento facial, para ajudar a unir os mundos real e virtual por meio de traçado de raios em tempo real

Computer Graphics (CG) Kit — disponibilizados com o plugin Volumetric Fog, para produzir névoa altamente realista com iluminação interativa em tempo real

Scene Kit—oferece um plugin de rastreamento de raios em tempo real que simula reflexos na água do lago

AR Measure da Huawei — integra AR Engine para medir com precisão o comprimento e a área de um objeto e a altura do corpo humano, bem como o volume de um cubo.

HMS Core oferece kits que fazem com que as operações de ponta a ponta sejam realmente fluidas

O HMS Core permite aos desenvolvedores oferecer uma melhor experiência de usuário por meio de login, as notificações push e o pagamento. Graças aos potentes recursos de análise de dados do HMS Core, os desenvolvedores podem gerenciar e promover seus aplicativos com notável facilidade, logrando operações específicas e o sucesso do negócio. Os serviços de maior destaque incluem:

Account Kit — oferece um login rápido e seguro, evitando que os usuários adotem as etapas complexas de registro da conta e a autenticação de login

Push Kit — serve como serviço de mensagens estável e específico com amplo suporte da plataforma

In-App Purchases (IAP) — oferece aos desenvolvedores acesso aos principais métodos de pagamento móvel (globais e locais)

Analytics Kit — serve como uma plataforma de análise de dados única para dar suporte à coleta de dados, a análise de dados, a visão dos dados e o crescimento do negócio, dentro de um marco estrito de privacidade do usuário. FairPrice, um aplicativo de compras de Singapura que funciona nas plataformas Android, iOS e Web, utilizou o Analytics Kit para realizar uma análise abrangente dos dados de todas as plataformas, com a finalidade de tomar decisões informadas sobre as operações dos produtos ao longo de todo o ciclo de vida do usuário.

Em relação ao futuro, o HMS Core manterá seu compromisso com as soluções inovadoras e abertas, facilitando o desenvolvimento de aplicativos com melhores serviços, melhorando a inovação e as operações das aplicativos para uma melhor experiência do usuário, e estabelecendo as bases para um ecossistema de aplicativos em todos os cenários e conectado.

FONTE Huawei consumer business group

