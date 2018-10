Ho Wah Genting Group ondertekent een strategische overeenkomst met everiToken

PEKING, 2 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Recentelijk hebben Ho Wah Genting Group en everiToken het officieel ondertekenen van een Strategisch Partnerschap Akkoord aangekondigd: Ho Wah Genting Group & everiToken AG Stablecoin Issuance bij de Public Chain van everiToken, van een waarde van USD 500 miljoen HWG Cash.

Ho Wah Genting Group gaat een stabiele munt uitgeven, gebaseerd op de public chain van everiToken, en samenwerken met everiToken om een nieuw ecosysteem van cryptovalutabetaling te ontwikkelen.

De Ho Wah Genting Group is eigenaar van de eerste cryptovaluta businessmarktcertificaat, en reeds werkende creditkaartbedrijfsvergunning in Maleisië, met een focus op blockchain technologie om de ontwikkeling van entiteiten te promoveren.

De public chain van everiToken, geregistreerd in Zug in Zwitserland, heeft voordelen in termen van TPS, beveiliging, legaliteit en compatibiliteit, die allen uitstekende fundamenten zijn voor het uitgeven van stabiele munten.

Gebaseerd op de innovaties van everiToken: het nieuwe token-based transactiemodel en het gebruik van Safe Contract in plaats van Smart Contract. everiToken heeft drie technische kerneigenschappen: hoge TPS, hoge beveiliging en hoge standaardisatie. Beide de traditionele apps en decentrale Apps (DApps) kunnen everiToken gebruiken met aan token gerelateerde APIs voor het overmaken en beheren van tokens.

everiToken gaat zijn project voor blockchainbetaling, everyPay, met de volgende hoogtepunten lanceren:

Compatibel , EvtLink, het onderliggend protocol van everiPay, is compatibel met alle bestaande apparaten en betalingsmethodes.

, EvtLink, het onderliggend protocol van everiPay, is compatibel met alle bestaande apparaten en betalingsmethodes. Beschikbaar , Implementatie met gebruik van bestaande mature technologie, met de API van Safe Contract, stabiel en schaalbaar.

, Implementatie met gebruik van bestaande mature technologie, met de API van Safe Contract, stabiel en schaalbaar. Handig , Rekening houdend met de problemen van betalingssituaties van de keten, kan dit een snelle en veilige betaling zijn. Het is niet nodig om een smart contract uit te schrijven waardoor het zeer geschikt is voor projecten om everiPay te gebruiken.

, Rekening houdend met de problemen van betalingssituaties van de keten, kan dit een snelle en veilige betaling zijn. Het is niet nodig om een smart contract uit te schrijven waardoor het zeer geschikt is voor projecten om everiPay te gebruiken. Snelle bevestiging, Gecombineerd met de public chain technologie van everiToken, is de transactiebevestigingstijd gereduceerd tot één seconde.

everiToken heeft zich op de praktische applicaties van blockchain technologie gefocust en hoopt dat door het gebrachte gemak van de blockchain technologie er meer mensen van kunnen profiteren, er meer mensen geholpen worden het te begrijpen, er aan deel te nemen en er van te genieten.

Door het combineren van de technologie en ideeën van everiToken, met everyPAy en stabiele muntondersteuning door Ho Wah Genting Group, denken wij dat de strategische samenwerking tussen de Ho Wah Genting Group en everiToken zeker zal bijdragen aan de ontwikkeling van een fysieke industrie en een nieuw tijdperk voor offline cryptobetaling, wat een pragmatische benadering van de Token Economie betekent.

Telegram: https://t.me/everitoken

Twitter: https://twitter.com/EveriToken

Github: https://github.com/everitoken

Website: https://everitoken.io

YouTube over everiPay: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD3Pg2lxTrw1ja0tSZYiRine69L2ozH-V

Related Links

https://everitoken.io