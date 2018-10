Ho Wah Genting Group signe un accord stratégique avec everiToken

PÉKIN, 2 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Dernièrement, Ho Wah Genting Group et everiToken ont annoncé la signature officielle d'un accord de partenariat stratégique, à savoir l'émission d'un « stablecoin » (monnaie adossée à une devise stable) de Ho Wah Genting Group & everiToken AG sur chaque chaîne publique everiToken et représentant une valeur en USD de 500 millions HWG Cash.

Ho Wah Genting Group va émettre une pièce de monnaie stable basée sur la chaîne publique everiToken, et travailler avec everiToken pour construire un nouvel écosystème de paiement mondial en cryptomonnaies.

Ho Wah Genting Group possède le premier certificat commercial du marché de la cryptomonnaie et la première licence commerciale d'exploitation de cartes de crédit en Malaisie, qui s'appuie sur la technologie blockchain pour promouvoir le développement de l'entité.

Enregistrée à Zoug, en Suisse, la chaîne publique everiToken présente des avantages en termes de TPS (transactions par seconde), sécurité, légalité et compatibilité, qui sont d'excellentes bases pour l'émission de monnaies stables.

S'appuyant sur les innovations d'everiToken, le nouveau modèle de transaction basé sur des jetons utilise le contrat sécurisé pour remplacer le contrat intelligent. everiToken présente trois caractéristiques techniques principales : un taux de TPS élevé, une grande sécurité et une grande standardisation. Les applications traditionnelles et les applications décentralisées (DApp) peuvent utiliser everiToken avec des API (interfaces de programmation applicative) liées aux jetons pour transférer et gérer les jetons.

everiToken va lancer everiPay, son projet de paiement basé sur la blockchain, qui offre les atouts suivants :

Compatibilité. EvtLink, le protocole sous-jacent d'everiPay, est compatible avec tous les dispositifs et modes de paiement existants.

Disponibilité. L'implémentation utilise la technologie mature existante, avec une API de contrats sécurisés, stable et évolutive.

Commodité. Compte tenu des problèmes inhérents aux différents cas de figure des paiements venant de la chaîne, cela peut constituer un paiement rapide et sécurisé. Il n'est pas nécessaire de rédiger un contrat intelligent, ce qui est pratique pour les projets utilisant everiPay.

Confirmation rapide. Grâce à la technologie de la chaîne publique everiToken, le temps de confirmation des transactions est réduit à une seconde.

everiToken s'est axé sur les applications pratiques de la technologie blockchain et espère que celle-ci profitera à plus de personnes et leur permettra de comprendre la commodité apportée par la technologie blockchain, d'y participer et d'en profiter.

En associant la technologie et les idées d'everiToken à everiPay et au soutien des monnaies stables de Ho Wah Genting Group, nous estimons que la collaboration stratégique entre Ho Wah Genting Group et everiToken contribuera sans aucun doute au développement de l'industrie physique et ouvrira une nouvelle ère pour le paiement en cryptomonnaies hors ligne, qui sera une approche pragmatique de l'économie des « tokens » (jetons).

