Hoard Exchange celebrará el lanzamiento de su distribución de tokens el 27 de mayo

AARHUS, Dinamarca, 28 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Por fin llega el tan esperado evento de Hoard Exchange para la distribución de tokens. Este emprendimiento Ethereum con sede en Dinamarca ha dedicado 18 meses a diseñar un conjunto de herramientas para hacer realidad los juegos escalables y seguros con cadena de bloques. Por primera vez en la historia, los jugadores gozarán de auténtica propiedad (True Ownership) de sus activos en los videojuegos.

A partir del 27 de mayo, Hoard liberará 44% de sus tokens HRD y los pondrá a disposición de la plataforma de intercambio P2PB2B. Se añadirán hasta $20 millones de dólares en tokens a la plataforma para compra e intercambio. El evento de distribución de tokens será el primero en contar con la aprobación oficial del gobierno danés, considerado como el más transparente y confiable del mundo según la ONG Transparency International. Los usuarios interesados pueden registrarse y verificar sus cuentas en P2PB2B hoy mismo.

El equipo de Hoard cuenta con una vasta experiencia tanto en la industria de los videojuegos como en el ecosistema Ethereum. Quienes conforman dicho equipo han formado parte de franquicias con calificación triple A como Gears of War, Mortal Kombat y Resident Evil. Además, han colaborado con algunos de los proyectos más destacados de cadena de bloques, como Ethereum, Golem, OmiseGO, Streamr y Cosmos.

Desarrollada en alianza con OmiseGO, Hoard presentó una prueba de concepto para demostrar la auténtica propiedad (True Ownership) usando el juego Plasma Dog. El juego ya está operativo en la primera cadena lateral More Viable Plasma jamás lanzada en una red pública Ethereum: Rinkeby testnet. Listo para su lanzamiento en lo que queda del año, el siguiente juego que se integrará a Hoard es My Memory of Us de Juggler Games (actualmente disponible en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y Steam).

En 2018, la industria de los videojuegos generó casi $140.000 millones en ingresos y se espera que alcance los $180.000 millones en 2021. Hoard está orientada al mercado DLC o de contenidos descargables, mismo que actualmente genera alrededor de 80% de todos los ingresos en el sector.

Acerca de Hoard:

Hoard es la primera plataforma de videojuegos con cadena de bloques que ofrece a los jugadores auténtica propiedad (True Ownership) por medio de Ethereum y Plasma. La implementación de Plasma a cargo de Hoard, desarrollada en colaboración con OmiseGO, se encuentra funcionando desde octubre de 2018. La red está actualmente optimizada para procesar 65.000 transacciones por bloque Ethereum (o 4.000 por segundo) y se espera que afiance hasta un millón de usuarios activos al día en el próximo lanzamiento de My Memory of Us de Hoard. Además, Hoard contribuye a ETHGlobal, The Ethereum Community Fund y Pocket Gamer Connect, y es socio formal de OmiseGO, Golem y imapp. Los asesores de Hoard provienen de estudios de videojuegos como Playdead, Brain+ y Capcom.

FUENTE Hoard Exchange

