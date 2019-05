Hoard Exchange lancera un événement de distribution de jetons le 27 mai

AARHUS, Danemark, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'événement très attendu de distribution de jetons Hoard Exchange est arrivé. La start-up Ethereum basée au Danemark a passé 18 mois à concevoir une suite d'outils permettant de faire des jeux de blockchain sécurisés et évolutifs une réalité. Pour la première fois, les joueurs seront vraiment propriétaires de leurs actifs de jeu.

À partir du 27 mai, Hoard débloquera 44 % de ses jetons HRD et les mettra à disposition sur la bourse d'échange P2PB2B. Ainsi, jusqu'à 20 millions de dollars en jetons seront ajoutés à cette bourse où ils pourront être achetés et échangés. Cet événement de distribution de jetons est le premier à être officiellement approuvé par le gouvernement danois, classé au rang des gouvernements les plus fiables et les plus transparents au monde par l'ONG Transparency International. Les utilisateurs intéressés peuvent s'inscrire et vérifier leurs comptes sur P2PB2B dès aujourd'hui.

L'équipe de Hoard possède une vaste expérience dans l'industrie du jeu vidéo et dans l'écosystème Ethereum. Ses membres ont fait partie de franchises AAA telles que Gears of War, Mortal Kombat et Resident Evil. Ils ont également participé à certains des projets de blockchain les plus importants, notamment Ethereum, Golem, OmiseGO, Streamr et Cosmos.

Développé en partenariat avec OmiseGO, Hoard a publié une preuve de concept démontrant la véritable propriété dans un jeu appelé Plasma Dog. Ce jeu fonctionne actuellement sur la première chaîne enfant More Viable Plasma jamais publiée sur un réseau public Ethereum, le Rinkeby testnet. Prévue pour plus tard cette année, la prochaine intégration avec Hoard sera My Memory of Us, jeu publié par Juggler Games (actuellement disponible sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et Steam).

En 2018, l'industrie du jeu vidéo a généré des revenus de près de 140 milliards de dollars et ce chiffre devrait atteindre 180 milliards de dollars d'ici 2021. Hoard cible le marché des contenus téléchargeables (DLC), qui génère actuellement environ 80 % du total des revenus de l'industrie du jeu vidéo.

À propos de Hoard :

Hoard est la première plateforme de jeu blockchain à offrir aux joueurs une véritable propriété via Ethereum et Plasma. La mise en œuvre de Plasma par Hoard, en coopération avec OmiseGO, est opérationnelle depuis octobre 2018. Le réseau est actuellement optimisé pour traiter 65 000 transactions par bloc Ethereum (soit 4 000 par seconde) et devrait sécuriser jusqu'à un million d'utilisateurs actifs par jour lors de la prochaine publication de My Memory of Us par Hoard. La société Hoard est un contributeur à ETHGlobal, The Ethereum Community Fund et Pocket Gamer Connect, et elle est officiellement associée à OmiseGO, Golem et imapp. Les conseillers de Hoard sont issus de studios de jeux vidéo tels que Playdead, Brain+ et Capcom.

