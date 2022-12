Hochkarätiges Chemieindustrie-Promotion-Meeting zur Demonstration der chinesisch-arabischen (VAE) Kooperationsfähigkeit im China-Arab (UAE) Capacity Cooperation Demonstration Park in Weifang

WEIFANG, China, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Um die im Bericht des 20. Parteikongresses vorgeschlagenen Anforderungen zur Förderung der Öffnung nach außen auf hohem Niveau und zur Förderung der hochwertigen Entwicklung von „One Belt, One Road" durchgehend umzusetzen, das tiefgreifende Verständnis der Stadt für den „One Belt, One Road"-Kapazitätskooperationspark zu fördern und die Unternehmen dazu anzuleiten, etwas „einzubringen" und „hinauszugehen", um eine hochwertige Entwicklung zu erreichen, hat die Stadt am 9. Dezember das Weifang Promotion Meeting für die High-End-Chemieindustrie im chinesisch-arabischen (VAE) Kapazitätskooperationsdemonstrationspark veranstaltet.

Auf dem Promotionstreffen machten die Verantwortlichen des Municipal Bureau of Commerce, des Municipal Bureau of Industry and Information Technology und anderer Abteilungen wichtige Vorschläge zur Umsetzung des Projekts China-Arab (UAE) Capacity Cooperation Demonstration Park. Das Investitionsumfeld, die Richtlinien und Vorschriften in den VAE und der Region des Nahen Ostens, waren das Thema einiger Geschäftsleute, die zu Besuch in der Stadt waren. Sie teilten ihre Sachkenntnis in Bezug auf Investitionen im Ausland und berichteten über die Erfahrungen chinesischer Unternehmen bei Investitionen in den VAE.

Es wird davon ausgegangen, dass der China-Arab (VAE) Capacity Cooperation Demonstration Park ein wichtiges Kooperationsprojekt ist, um den wichtigen Konsens zwischen den Führern Chinas und der VAE umzusetzen und dem Aufbau von „One Belt and One Road" zu dienen, das darauf abzielt, die „One Belt and One Road"-Kapazitätskooperation zwischen China und den VAE und den Anrainerstaaten zu stärken. Es zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen China und den VAE und den Anrainerstaaten im Rahmen von „Belt and Road" zu stärken und die nachhaltige Entwicklung von Industrien und Investitionen in beiden Ländern zu fördern.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt bemerkenswerte Erfolge bei der Entwicklung der offenen Wirtschaft erzielt. Das Wachstum des Außenhandelsimports und -exports sowie das Entwicklungsniveau der Provinz stehen an vorderster Stelle. Die Qualität und Effizienz ausländischer Investitionen wurde verbessert, und es wurden neue Durchbrüche bei der Anwerbung großer und starker Unternehmen erzielt. Die stetige Entwicklung ausländischer Investitionen und die Fähigkeit zur grenzüberschreitenden Gestaltung wurden erheblich verbessert. Als größter Standort der maritimen Chemieindustrie in Shandong setzt die Stadt auf die Vorteile der Produktionskapazität, die Stärkung der wissenschaftlichen und technologischen Innovation, die Konzentration auf den Ausbau der Kette und die Förderung einer maritimen Chemieindustrie der Extraklasse, mit hoher Wertschöpfung und Internationalisierung.

